search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 20:50
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 20:30

«Αυτές οι Νύχτες έμειναν»: Η Nova στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

14.10.2025 20:30
035fb0c7818a2a30c96e0669f47c6682
Από αριστερά προς τα δεξιά: Η Πρόεδρος της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, κα Μαρία Μπόμπολα, η CEO της Nova Media κα Κική Σλιβεστριάδου και η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, κα Τατιάνα Παππά
  • Για 4η συνεχόμενη χρονιά η Nova στάθηκε αρωγός στις Νύχτες Πρεμιέρας ως Μεγάλος Χορηγός ενός θεσμού, που συνεχίζει να αναδεικνύει το σύγχρονο σινεμά σε όλες τις μορφές του
  • «Αυτές οι Νύχτες έμειναν» στο 31ο Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε 1-12 Οκτωβρίου και με δύο μεγάλους καλεσμένους τον Νιλ Τζόρνταν, που τιμήθηκε για το συνολικό του έργο και τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, που έδωσε το «παρών» στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας ΑΝΕΜΩΝΗ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
  • Η Nova παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει και να αναδεικνύει το ποιοτικό σινεμά προσφέροντας στους συνδρομητές της μια πλούσια, ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία
  • Η Nova, στο πλαίσιο στήριξης του Φεστιβάλ πρόβαλλε την εκπομπή Off screen με τα ειδικά podcasts, από την δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφου της Nova Πόλυ Λυκούργου, όπου βρέθηκε κοντά σε όλα τα δρώμενα της φετινής 31ης έκδοσης του φεστιβάλ.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2025. Η Nova, για 4η συνεχόμενη χρονιά ήταν ο μεγάλος χορηγός στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας που πραγματοποιήθηκε από 1-12 Οκτωβρίου. Σε ένα κατάμεστο ΟΛΥΜΠΙΑ και μέσα σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και συγκίνησης, «Αυτές οι Νύχτες έμειναν» ρίχνοντας και την αυλαία του θρυλικού 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με τη λαμπερή Τελετή Λήξης και Απονομής των Βραβείων, το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, παρουσία της Προέδρου της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, Μαρίας Μπόμπολα.

Την τελετή άνοιξε η Γενική Διευθύντρια των Νυχτών Πρεμιέρας, Τατιάνα Παππά, η οποία καλωσόρισε το κοινό με έναν συγκινητικό απολογισμό της φετινής, «θρυλικής» όπως τη χαρακτήρισε, διοργάνωσης. Παρά τις δυσκολίες, το Φεστιβάλ κατάφερε να πραγματοποιηθεί με εξαιρετική επιτυχία, προσφέροντας στο κοινό του ένα άρτιο και αντάξιο της ιστορίας του πρόγραμμα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η δύναμη των Νυχτών Πρεμιέρας είναι οι άνθρωποί τους.

Από πλευράς Nova το «παρών» έδωσε η κα. Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media στην τελετή λήξης ενώ η κα. Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director της Nova παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης.

Η Κική Σιλβεστριάδου CEO της Nova Media με την Μαρία Ναθαναήλ, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Νυχτών Πρεμιέρας

Η Κική Σιλβεστριάδου CEO της Nova Media με την ηθοποιό Μαρία Παπαλάμπρου

Η Κική Σιλβεστριάδου, CEO της NovaMediaτόνισε: «Η Nova, για 4η συνεχόμενη χρονιά, στάθηκε αρωγός στις Νύχτες Πρεμιέρας  σαν Μεγάλος Χορηγός ενός θεσμού, που συνεχίζει να αναδεικνύει το σύγχρονο σινεμά σε όλες τις μορφές του. Στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, περάσαμε 12 ημέρες γεμάτες έμπνευση απολαμβάνοντας σημαντικές προβολές και πολυαναμενόμενες πρεμιέρες από μοναδικούς δημιουργούς. Στη Nova παραμένουμε πιστοί στη δέσμευση μας να στηρίζουμε και να αναδεικνύουμε το ποιοτικό σινεμά και να προσφέρουμε στους συνδρομητές μας μια πλούσια, ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία».

Από αριστερά προς τα δεξιά: Η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, κα Τατιάνα Παππά, η Πρόεδρος της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, κα Μαρία Μπόμπολα και η Program Director της Nova, κα Αγάπη Κεφαλογιάννη στην τελετή έναρξης  

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Κώστας Ανδρεόπουλος Γενικός Διευθυντής Universal Pictures, η Αγάπη Κεφαλογιάννη ProgramDirector της Nova και ο ηθοποιός Κώστας Αποστολίδης στην τελετή έναρξης

Ο Πάνος Γκένας, Διευθυντής Τμήματος Ελληνικών Μικρού Μήκους Νυχτών Πρεμιέρας και η Πόλυ Λυκούργου, δημοσιογράφος και κριτικός Κινηματογράφου της Nova

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών  και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο στήριξης του Φεστιβάλ πρόβαλλε την εκπομπή Offscreen και με τα ειδικά podcasts, από την δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφου της Nova Πόλυ Λυκούργου, βρέθηκε κοντά σε όλα τα δρώμενα της φετινής 31ης έκδοσης του φεστιβάλ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδικάστηκε η Ελλάδα από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018

oukrania
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε οκτώ περιφέρειες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων     

udine
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιταλία: Διαμαρτυρίες και συνθήματα κατά του Ισραήλ πριν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο Ούντινε (Video)

foinikounta new
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δώσε λεφτά αλλιώς θα πω τι κάνεις με τα παιδιά» – Ο εκβιασμός του 22χρονου στον 68χρονο – Τι λέει ο συνεργός του

035fb0c7818a2a30c96e0669f47c6682
ADVERTORIAL

«Αυτές οι Νύχτες έμειναν»: Η Nova στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 20:47
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδικάστηκε η Ελλάδα από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018

oukrania
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε οκτώ περιφέρειες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων     

udine
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιταλία: Διαμαρτυρίες και συνθήματα κατά του Ισραήλ πριν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο Ούντινε (Video)

1 / 3