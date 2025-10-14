search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 20:48
ΚΟΣΜΟΣ

14.10.2025 19:51

Άμπου Ντάμπι: Γάμοι με ένα «κλικ» χάρη σε μια εφαρμογή στο κινητό

14.10.2025 19:51
Τα ζευγάρια θα μπορούν πλέον να παντρεύονται στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μέσω μιας απλής εφαρμογής στο κινητό, χωρίς καν να πάνε στο εμιράτο του Κόλπου, είπε σήμερα ο υπεύθυνος του σχεδίου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αν και οι διαδικτυακοί γάμοι «εγκαινιάστηκαν» στη χώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid 19, η τελευταία εκδοχή της εφαρμογής της κυβέρνησης του Άμπου Ντάμπι διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την όλη διαδικασία, επιτρέποντας ακόμα και σε μη μόνιμους κατοίκους να παντρευτούν με ψηφιακό τρόπο.

«Οι πολίτες μπορούν να συνδέονται και να πραγματοποιούν κάθε βήμα χωρίς να χρειάζεται να δηλώνουν φυσική παρουσία, σε οποιαδήποτε στιγμή», εξήγησε στο AFP ο Μοχάμεντ αλ Άσκαρ, υπεύθυνος της εφαρμογής TAMM, στο πλαίσιο της Έκθεσης Τεχνολογιών Gitex στο Ντουμπάι.

ΗΑΕ: Διαδικτυακή τελετή εντός 24 ωρών μέσω της κυβερνητικής εφαρμογής TAMM

Καταβάλλοντας κατά μέσο όρο 800 ντιράμ ΗΑΕ (217 δολάρια), οι χρήστες θα μπορούν να συμπληρώνουν τις σχετικές φόρμες, να καταθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα, να «κλείνουν» τον τελετάρχη και να οργανώνουν μια διαδικτυακή τελετή εντός 24 ωρών, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, σύμφωνα με τις αρχές.

Με ένα επιπλέον ποσό, θα μπορούν να νομιμοποιούν τη γαμήλια πράξη τους μέσω του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ.

Αυτή η υπηρεσία προτείνεται στους υπηκόους αλλά και στους απόδημους, που αντιστοιχούν σε σχεδόν 90% του πληθυσμού της χώρας, και επίσης στους μη κατοίκους, μέσω ενός πληρεξούσιου.

Ο γάμος μπορεί να είναι θρησκευτικός ή πολιτικός, αποκλειστικά για τους ξένους.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι η μοναδική χώρα του Κόλπου που έχει καθιερώσει τον πολιτικό γάμο, για τους υπηκόους ξένων χωρών, από το 2021.

«Οποιοδήποτε θέλει να παντρευτεί στο Άμπου Ντάμπι, όποια κι αν είναι η εθνικότητά του, μπορεί να το κάνει διαδικτυακά», δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ Άσκαρ, υπογραμμίζοντας πως η πόλη είναι «μία από τις πρώτες» στον κόσμο που προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα.

Αυτή η υπηρεσία είναι από τις νέες λειτουργίες της κυβερνητικής εφαρμογής TAMM, η οποία επιτρέπει την πραγματοποίηση περισσότερων από χιλίων διαδικασιών στο διαδίκτυο, και η τελευταία εκδοχή της οποίας περιλαμβάνει έναν παράγοντα Τεχνητής Νοημοσύνης, ικανό να αναλαμβάνει διοικητικές πράξεις χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.

