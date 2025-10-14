search
14.10.2025 23:50

Ελεύθερος 22χρονος Έλληνας μετά από 11 μήνες αιχμαλωσίας από τους Ουκρανούς

14.10.2025 23:50
aixmalotos

Στην οικογένειά του επέστρεψε μετά από 11 μήνες αιχμαλωσίας στην εμπόλεμη Ουκρανία, ο 22χρονος Αλέξανδρος Τσιλίκας, με καταγωγή από την Φθιώτιδα.

Ο νεαρός επέστρεψε σώος κοντά στα συγγενικά του πρόσωπα, μετά από συντονισμένες και πολύμηνες ενέργειες του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και του διπλωματικού σώματος.

Όπως μεταδίδει το lamianow.gr, η απελευθέρωσή του επετεύχθη έπειτα από επαφές σε διπλωματικό επίπεδο μεταξύ Αθήνας και Κιέβου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μια θετική έκβαση.

Ο Αλέξανδρος Τσιλίκας γεννήθηκε στη Λαμία το 2003. Η μητέρα του είναι Ρωσίδα και ο πατέρας του Έλληνας. Έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη γενέτειρά του, τη Λαμία, έως περίπου τα οκτώ του χρόνια, οπότε και μετακόμισε με τη μητέρα του στη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στη Ρωσία υπέγραψε συμβόλαιο με το υπουργείο Άμυνας και στάλθηκε στην Ουκρανία για να πολεμήσει. Συνελήφθη από τους Ουκρανούς στις 22 Αυγούστου του 2024. Από εκείνη την ημέρα, ξεκίνησε ο Γολγοθάς για την οικογένεια του.

Ο πατέρας του, Κωνσταντίνος, που διαμένει σε χωριό του Δήμου Δομοκού, ενημέρωσε στις 3 Σεπτεμβρίου, τις ελληνικές αρχές, ελληνικό προξενείο και το υπουργείο Εξωτερικών. Μιλώντας στο tvstar.gr στις 26 Δεκεμβρίου ο κ. Κωνσταντίνος, είχε κάνει έκκληση για την απελευθέρωση του γιου του.

Μέχρι τότε ενώ είχαν ήδη περάσει 5 μήνες αιχμαλωσίας του παιδιού του, είχε καταφέρει να μάθει μόνο ότι ζούσε. Είχε προηγηθεί βίντεο, λίγων μόνο δευτερολέπτων, που είχε δημοσιοποιηθεί και στο οποίο εμφανιζόταν ο Αλέξανδρος να λέει ότι είναι αιχμάλωτος των Ουκρανών και ότι του συμπεριφέρονται καλά.

