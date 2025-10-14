Ιταλία: Τρεις νεκροί καραμπινιέροι από έκρηξη σε σπίτι – Είχαν πάει για έξωση, τίναξαν την οικία οι ιδιοκτήτες

Τρεις καραμπινιέροι έχασαν την ζωή τους στην Ιταλία μετά από έκρηξη τα χαράματα στο Καστέλ Ντ΄Ατσάνο έξω από τη Βερόνα της Ιταλίας.

Οι καραμπινιέροι είχαν πάει στη περιοχή για να γίνει έξωση σε μια οικογένεια που αδυνατούσε να πληρώσει το δάνειο του σπιτιού της. Μία γυναίκα άνω των 60 ετών, μαζί με άλλους δύο, αποφασισμένοι να μην τους πετάξουν έξω, αποφάσισαν να τινάξουν το σπίτι στον αέρα.

Ανοιξαν τουλάχιστον 5 φιάλες φυσικού αερίου και με βόμβες μολότοφ, την ώρα που μπήκαν μέσα οι αστυνομικοί, τίναξαν το σπίτι στον αέρα.

Αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν τρεις αστυνομικοί και να τραυματιστούν άλλοι 11. Τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η γυναίκα που ήταν στο σπίτι μαζί με έναν εκ των δύο ανδρών, ενώ το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση, πρόλαβε και διέφυγε.

Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων.

«Πρόκειται για δραματικό συμβάν. Η έκρηξη, όπως φαίνεται, οφείλεται σε ηθελημένη διαρροή φυσικού αερίου. Δεν ήθελαν να φύγουν από το σπίτι, στο οποίο είχαν κάνει κατάληψη, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα είχαμε μια τόσο ακραία εξέλιξη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι.

