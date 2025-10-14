search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 15:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 15:10

Ιταλία: Τρεις νεκροί καραμπινιέροι από έκρηξη σε σπίτι – Είχαν πάει για έξωση, τίναξαν την οικία οι ιδιοκτήτες

14.10.2025 15:10
italia-ekrixi

Τρεις καραμπινιέροι έχασαν την ζωή τους στην Ιταλία μετά από έκρηξη τα χαράματα στο Καστέλ Ντ΄Ατσάνο έξω από τη Βερόνα της Ιταλίας.

Οι καραμπινιέροι είχαν πάει στη περιοχή για να γίνει έξωση σε μια οικογένεια που αδυνατούσε να πληρώσει το δάνειο του σπιτιού της. Μία γυναίκα άνω των 60 ετών, μαζί με άλλους δύο, αποφασισμένοι να μην τους πετάξουν έξω, αποφάσισαν να τινάξουν το σπίτι στον αέρα.

Ανοιξαν τουλάχιστον 5 φιάλες φυσικού αερίου και με βόμβες μολότοφ, την ώρα που μπήκαν μέσα οι αστυνομικοί, τίναξαν το σπίτι στον αέρα.

Αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν τρεις αστυνομικοί και να τραυματιστούν άλλοι 11. Τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η γυναίκα που ήταν στο σπίτι μαζί με έναν εκ των δύο ανδρών, ενώ το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση, πρόλαβε και διέφυγε.

Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων.

«Πρόκειται για δραματικό συμβάν. Η έκρηξη, όπως φαίνεται, οφείλεται σε ηθελημένη διαρροή φυσικού αερίου. Δεν ήθελαν να φύγουν από το σπίτι, στο οποίο είχαν κάνει κατάληψη, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα είχαμε μια τόσο ακραία εξέλιξη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι.

Διαβάστε επίσης:

Νέο κρας τεστ για Λεκορνί: Παρουσιάζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού με φόντο δύο νέες προτάσεις μομφής

«Ασυγκράτητος» ο Τραμπ για τη Μελόνι: Είναι όμορφη και έμπνευση για όλους

Μέση Ανατολή: Ανάλυση Politico – Η Ευρώπη πιέζει το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία για τη Γάζα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DSC02114_horizontal
ADVERTORIAL

 «Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών»

pisina_2508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 3χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο πισίνας  – Διασωληνωμένο, σε κρίσιμη κατάσταση, δίνει μάχη για τη ζωή του

foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα κενά στην εκδοχή του 22χρονου και η εμπλοκή τρίτου προσώπου πίσω από τη διπλή δολοφονία

doukas_1410-1920-1080_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Αθηναίων: Διεθνές συνέδριο για τον περιορισμό της ολιγαρχίας – Δούκας: «Η απάντηση βρίσκεται στην ενίσχυση της Δημοκρατίας» (photos)

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου να δεχθεί τη  συμφωνία – Μπορεί όμως να τον πιέσει να την τηρήσει;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 15:48
DSC02114_horizontal
ADVERTORIAL

 «Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών»

pisina_2508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 3χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο πισίνας  – Διασωληνωμένο, σε κρίσιμη κατάσταση, δίνει μάχη για τη ζωή του

foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα κενά στην εκδοχή του 22χρονου και η εμπλοκή τρίτου προσώπου πίσω από τη διπλή δολοφονία

1 / 3