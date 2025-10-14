Μέση Ανατολή: Αυτό είναι το όραμα του Τραμπ- Ισχυρός ο Νετανιάχου και χωρίς Παλαιστινιακό κράτος

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή του σε Ισραήλ και Αίγυπτο τη Δευτέρα.

Αφού μίλησε στο ισραηλινό κοινοβούλιο, την Κνεσέτ , κατευθύνθηκε στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, όπου συμμετείχε στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μαζί με περιφερειακούς και διεθνείς ηγέτες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Τραμπ εξέφραζε τη χαρά του και ανέλαβε προσωπικά τα εύσημα για τον τερματισμό του ισραηλινού πολέμου στη Γάζα, ο οποίος κόστισε τη ζωή σε σχεδόν 68.000 Παλαιστίνιους σε μια εκστρατεία που πολλοί υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, σημειώνει το Al Jazeera.

«Νέα Μέση Ανατολή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε αρκετές δηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, τονίζοντας την υποστήριξή του προς το Ισραήλ και δηλώνοντας ότι η εκεχειρία στη Γάζα σηματοδοτεί την έναρξη μιας ειρηνικής εποχής στην περιοχή. Δεν είναι ασυνήθιστο για τους Αμερικανούς προέδρους να οραματίζονται και να προωθούν «μια νέα Μέση Ανατολή»: φιλική προς την Ουάσινγκτον και το Ισραήλ, σταθερή και ώριμη για εμπόριο και επενδύσεις.

Ο Τραμπ είναι άλλος ένας πρόεδρος των ΗΠΑ που μίλησε για μια θεμελιώδη μεταμόρφωση στην περιοχή: «Αυτό είναι το τέλος μιας εποχής τρόμου και θανάτου και η αρχή της εποχής της πίστης, της ελπίδας και του Θεού. Είναι η αρχή μιας μεγάλης συμφωνίας και διαρκούς αρμονίας για το Ισραήλ και όλα τα έθνη της περιοχής, που σύντομα θα είναι πραγματικά υπέροχη», είπε. Σε όλες τις δηλώσεις του, ο Αμερικανός ηγέτης παρουσίασε τη συμφωνία στη Γάζα ως μια ολοκληρωμένη λύση στα προβλήματα της περιοχής.

Ωστόσο, υποστηρικτές των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων έχουν προειδοποιήσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη και σταθερότητα αν το Ισραήλ συνεχίσει την κατοχή και την καταπίεση των Παλαιστινίων. Παρά τη συμφωνία, το Ισραήλ συνέχισε να εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και τη Συρία, ενώ παράλληλα συνεχίζει να εποικίζει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι χώρες όλου του κόσμου υποδέχτηκαν με ανακούφιση το τέλος δύο ετών πολέμου και φρικαλεοτήτων στη Γάζα, όμως παραμένει ζήτημα το πώς η συμφωνία θα επηρεάσει τις ευρύτερες συγκρούσεις στην περιοχή.

Ύμνοι για Νετανιάχου

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου έναν από τους σπουδαιότερους ηγέτες εν καιρώ πολέμου και προσπάθησε να τον ενισχύσει στο εσωτερικό μέτωπο, όπου μεταξύ άλλων αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά. Στο παρελθόν, ο Τραμπ είχε ζητήσει την απόσυρση των κατηγοριών εναντίον του Νετανιάχου, ενώ τη Δευτέρα κάλεσε δημόσια τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ να απονείμει χάρη στον πρωθυπουργό, υποβαθμίζοντας τις κατηγορίες εναντίον του, οι οποίες περιλαμβάνουν ακόμη και τη λήψη πολυτελών δώρων ως δωροδοκίες.

Παρά τους επαίνους προς τον Νετανιάχου, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η παγκόσμια κοινή γνώμη στρέφεται εναντίον του Ισραήλ λόγω των θηριωδιών στη Γάζα. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι οι δυτικοί σύμμαχοι του Ισραήλ που αναγνώρισαν ένα παλαιστινιακό κράτος τους τελευταίους μήνες, εν μέρει ως απάντηση στη φρίκη που προκάλεσε το Ισραήλ στη Γάζα. Στα σχόλιά του καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Τραμπ επαναλάμβανε διαρκώς ότι το μέλλον θα είναι λαμπρό για το Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή.

Λίγα λόγια για την Παλαιστίνη

Όμως το μήνυμά του προς τους Παλαιστίνιους ήταν σύντομο. Τους κάλεσε να επικεντρωθούν στη «σταθερότητα, την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την οικονομική ανάπτυξη». Δεν υπήρξε καμία αναγνώριση των ισραηλινών φρικαλεοτήτων ή των δεκαετιών εκτοπισμού, αποστέρησης και παράνομης κατοχής που το Διεθνές Δικαστήριο θεωρεί ότι ισοδυναμούν με απαρτχάιντ.

«Αυτή είναι η ευκαιρία τους να εγκαταλείψουν για πάντα τον δρόμο της τρομοκρατίας και της βίας, και να εξορίσουν τις ασεβείς δυνάμεις του μίσους που βρίσκονται ανάμεσά τους», ανέφερε για τους Παλαιστίνιους ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι τα παράπονα τους για το Ισραήλ πηγάζουν από μίσος και όχι από τους σκληρούς όρους που επιβάλει το Ισραήλ. Και βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν αναγνώρισε το δικαίωμα των Παλαιστινίων να έχουν το δικό τους κράτος.

Ο Τραμπ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν νωρίτερα φέτος εξαφάνισαν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Επαίνεσε επίσης το Ισραήλ για τη δολοφονία κορυφαίων στρατιωτικών ηγετών του Ιράν και πολλών πυρηνικών επιστημόνων της χώρας. Υπονόησε μάλιστα ότι αν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν είχαν επιτεθεί στο Ιράν, η συμφωνία για τη Γάζα δεν θα είχε επιτευχθεί. Ανέφερε ότι η κατάργηση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος ανοίγει τον δρόμο για περισσότερα αραβικά κράτη να συνάψουν επίσημους διπλωματικούς δεσμούς με το Ισραήλ. «Δεν έχουμε μια Γάζα και ένα Ιράν ως δικαιολογία. Όλη η ορμή τώρα είναι προς μια μεγάλη, ένδοξη και διαρκή ειρήνη», τόνισε, αφήνοντας παράλληλα την πόρτα ανοιχτή για συνομιλίες με την Τεχεράνη.

