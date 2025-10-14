search
Ωμός εκβιασμός Τραμπ στην Αργεντινή: «Χρήματα από τις ΗΠΑ μόνο αν μας αρέσει το εκλογικό αποτέλεσμα»

14.10.2025 22:32
trump millei

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η υποστήριξή του στην Αργεντινή “συνδέεται κατά κάποιον τρόπο” με το αποτέλεσμα των προσεχών βουλευτικών εκλογών, οι οποίες θα είναι καθοριστικές για τη συνέχιση της θητείας του συμμάχου του, προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

“Η υποστήριξή μας συνδέεται κατά κάποιον τρόπο με αυτόν που θα κερδίσει τις εκλογές”, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος τον Μιλέι στον Λευκό Οίκο διαβεβαιώνοντας ότι σε περίπτωση “σοσιαλιστικής” νίκης, “θα σκεφτούμε πολύ διαφορετικά την επένδυση που κάνουμε”.

“Εάν αυτός (ο Μιλέι) χάσει τις εκλογές, οι ΗΠΑ δεν θα είναι γενναιόδωρες με την Αργεντινή“, δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης τον αντίπαλο του Μιλέι ως μέρος του “ακραίου αριστερού” κινήματος, το οποίο κατηγορεί για την οικονομική κρίση της χώρας.

Το Ισραήλ θα επιτρέπει την είσοδο 300 φορτηγών με βοήθεια στην Γάζα – Το ήμισυ του αριθμού που συμφωνήθηκε

Τραμπ: Νέο αμερικανικό πλήγμα κατά σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά ανοιχτά της Βενεζουέλας – Έξι νεκροί

Νετανιάχου: «Εντός ωρών αναμένουμε νέα για τις σορούς των ομήρων που δεν επέζησαν»

