ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Εντός ωρών αναμένουμε νέα για τις σορούς των ομήρων που δεν επέζησαν»

Στα σορούς των ομήρων που δεν έχουν ακόμη επιστραφεί στο Ισραήλ αναφέρθηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνοντας ότι αναμένει νέα για τους εναπομείναντες νεκρούς ομήρους που εξακολουθούν να είναι στη Γάζα «εντός ωρών».

«Σύντομα θα λάβουμε νέα – ελπίζουμε εντός ωρών – για την επιστροφή και άλλων πεσόντων ομήρων. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να τους φέρουμε όλους πίσω», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στους ομήρους που απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα σε νοσοκομείο στο κεντρικό Ισραήλ.

Το Ισραήλ αντέδρασε την Τετάρτη στην καθυστέρηση που υπάρχει για την επιστροφή των σορών των Ισραηλινών ομήρων κλείνοντας το πέρασμα της Ράφα και μειώνοντας στο μισό την ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Η Χαμάς είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η ανάκτηση των λειψάνων ορισμένων νεκρών θα πάρει περισσότερο χρόνο, καθώς δεν είναι γνωστές όλες οι τοποθεσίες ταφής.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς αναγνώρισε την πρόκληση την Κυριακή, λέγοντας ότι «μερικοί από τους ομήρους μπορεί να μην επιστρέψουν ποτέ», ενώ και ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social τόνισε ότι η Χαμάς υποσχέθηκε να επιστρέψει όλες τις σορούς των 28 ομήρων που έχασαν τη ζωή τους.

