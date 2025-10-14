«Σύννεφα» πάνω από την εκεχειρία στη Γάζα – Το Ισραήλ καθυστερεί την παροχή βοήθειας και η Χαμάς εντείνει τον έλεγχο

Το Ισραήλ καθυστέρησε την παροχή βοήθειας στη Γάζα και κράτησε κλειστά τα σύνορα του θύλακα την Τρίτη, ενώ οι μαχητές της Χαμάς που επανεμφανίστηκαν επέδειξαν την κυριαρχία τους εκτελώντας άνδρες στους δρόμους, επισκιάζοντας τις προοπτικές για το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ισραήλ αποφάσισε να περιορίσει την παροχή βοήθειας προς τη διαλυμένη Λωρίδα της Γάζας και να καθυστερήσει τα σχέδια για το άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης προς την Αίγυπτο τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, επειδή η Χαμάς άργησε πολύ να παραδώσει τις σορούς των νεκρών ομήρων. Η ένοπλη οργάνωση έχει δηλώσει ότι ο εντοπισμός των σορών είναι δύσκολος.

Εν τω μεταξύ, η Χαμάς έχει ανακαταλάβει γρήγορα τους δρόμους των αστικών περιοχών της Γάζας, μετά τη μερική αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων την περασμένη εβδομάδα. Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε αργά τη Δευτέρα, μαχητές της Χαμάς έσυραν επτά άνδρες με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους σε μια πλατεία της πόλης της Γάζας, τους ανάγκασαν να γονατίσουν και τους πυροβόλησαν από πίσω, καθώς δεκάδες περαστικοί παρακολουθούσαν από κοντινά καταστήματα.

Μια πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι το βίντεο τραβήχτηκε τη Δευτέρα και ότι μαχητές της Χαμάς συμμετείχαν στις εκτελέσεις.

Καθυστέρηση στην παράδοση σορών

Ο Τραμπ έχει δώσει την άδειά του στη Χαμάς να ανακτήσει μέρος του ελέγχου της Γάζας, τουλάχιστον προσωρινά. Ισραηλινοί αξιωματούχοι, οι οποίοι λένε ότι οποιαδήποτε τελική διευθέτηση πρέπει να αφοπλίσει οριστικά τη Χαμάς, έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει να σχολιάσουν δημόσια την επανεμφάνιση των μαχητών της ομάδας.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κήρυξε την «ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής» στο ισραηλινό κοινοβούλιο, καθώς το Ισραήλ και η Χαμάς αντάλλασσαν τους τελευταίους 20 εν ζωή Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα με σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Μέχρι στιγμής, όμως, η Χαμάς έχει παραδώσει μόνο τέσσερα φέρετρα με νεκρούς ομήρους, αφήνοντας τουλάχιστον 23 θεωρούμενους νεκρούς και έναν αγνοούμενο, ακόμα στη Γάζα. Δεν έχει ακόμη επιτραπεί στα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας να εισέλθουν στη Γάζα με τον αναμενόμενο ρυθμό των εκατοντάδων την ημέρα, και δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί σχέδια για το άνοιγμα της διέλευσης προς την Αίγυπτο ώστε να επιτραπεί η έξοδος ορισμένων κατοίκων της Γάζας, αρχικά για την εκκένωση των τραυματιών για ιατρική περίθαλψη.

Η επιστροφή της Χαμάς, εμπόδιο για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας

Η δημόσια επιστροφή της Χαμάς στον έλεγχο των δρόμων της Γάζας καταδεικνύει τα εμπόδια στην πρόοδο από την αρχική εκεχειρία – την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ – σε μια μόνιμη διευθέτηση που θα απέτρεπε ένα νέο ξέσπασμα συγκρούσεων.

Οι κάτοικοι της Γάζας δήλωσαν ότι οι μαχητές της Χαμάς ήταν ολοένα και πιο ορατοί την Τρίτη, αναπτύσσοντας τις δυνάμεις τους κατά μήκος των οδών που απαιτούνται για την παροχή βοήθειας. Παλαιστινιακές πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της Χαμάς και αντιπάλων της τις τελευταίες ημέρες. Εν τω μεταξύ, ισραηλινά πυρά μη επανδρωμένου αεροσκάφους σκότωσαν πέντε ανθρώπους καθώς πήγαιναν να ελέγξουν σπίτια σε ένα προάστιο ανατολικά της πόλης της Γάζας, ενώ αεροπορική επιδρομή σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε ένα άλλο κοντά στο Χαν Γιουνίς, ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πυροβόλησε εναντίον ανθρώπων που διέσχισαν τα όρια της εκεχειρίας και πλησίασαν τις δυνάμεις του, αφού αγνόησαν τις εκκλήσεις να υποχωρήσουν. Μια σύνοδος κορυφής που συνδιοργανώθηκε από τον Τραμπ στην Αίγυπτο τη Δευτέρα ολοκληρώθηκε χωρίς καμία δημόσια ανακοίνωση σημαντικής προόδου προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας διεθνούς στρατιωτικής δύναμης για τη Γάζα ή ενός νέου κυβερνητικού οργάνου.

Η Χαμάς έχει τον έλεγχο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριζε σταθερά ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει μέχρι η Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της και να σταματήσει να ελέγχει τη Γάζα, ένα αίτημα που οι μαχητές έχουν απορρίψει, τορπιλίζοντας όλες τις προηγούμενες ειρηνευτικές προσπάθειες. Αλλά ο Τραμπ, έχοντας ανακοινώσει ότι ο πόλεμος έχει πλέον τελειώσει, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Χαμάς εξακολουθεί να έχει ένα προσωρινό πράσινο φως για να διατηρήσει την τάξη. «Θέλουν να σταματήσουν τα προβλήματα και το έχουν εκφράσει ανοιχτά, και τους δώσαμε την έγκρισή μας για ένα χρονικό διάστημα», είπε. Πηγές της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters την Τρίτη ότι η οργάνωση δεν θα ανεχθεί άλλες παραβιάσεις της τάξης στη Γάζα και θα στοχεύσει συνεργάτες, ένοπλους και εμπόρους ναρκωτικών. Η ομάδα, αν και αποδυναμώθηκε σημαντικά μετά από δύο χρόνια σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών και χερσαίων εισβολών, σταδιακά επανέρχεται στην ιεραρχία από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία. Έχει αναπτύξει εκατοντάδες εργάτες για να ξεκινήσουν τον καθαρισμό των ερειπίων σε βασικές οδούς που απαιτούνται για την πρόσβαση σε κατεστραμμένες κατοικίες και για την επισκευή σπασμένων σωλήνων ύδρευσης. Θα χρειαστεί επίσης καθαρισμός των δρόμων και μέτρα ασφαλείας για την αυξημένη παροχή βοήθειας.

Βοήθεια και όμηροι

Η εκεχειρία έβαλε τέλος σε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στη Γάζα, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, στην οποία ένοπλοι υπό την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους και απήγαγαν 251 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινές απολογισμούς. Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα σκότωσε σχεδόν 68.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι χιλιάδες ακόμη βρίσκονται νεκροί κάτω από τα ερείπια. Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας δήλωσε ότι 250 πτώματα έχουν ανασυρθεί από την έναρξη της εκεχειρίας.

Εκτάσεις της Γάζας είναι σε ερείπια και το παγκόσμιο παρατηρητήριο πείνας ανέφερε τον Αύγουστο ότι υπήρχε λιμός στην περιοχή. Χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας επιστρέφουν στα σπίτια τους από την κατάπαυση του πυρός, πολλοί από τους οποίους βρίσκουν ολόκληρους δρόμους βομβαρδισμένους, να έχουν γίνει σκόνη. Η εκπρόσωπος της UNICEF, Τες Ίνγκραμ, δήλωσε ότι ενώ η βοήθεια φτάνει στη Γάζα με σκηνές, μουσαμάδες, χειμωνιάτικα ρούχα, κιτ προσωπικής υγιεινής και άλλα κρίσιμα είδη, ελπίζει σε σημαντική αύξηση αργότερα αυτή την εβδομάδα.

