Επιστράτευση – ρεκόρ: Σχέδια Πούτιν για ανάπτυξη έως και δύο εκατομμυρίων εφέδρων στην Ουκρανία

Η Ρωσία θα είναι σε θέση να αναπτύξει περίπου δύο εκατομμύρια εφέδρους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία εάν χρειαστεί, βάσει τροπολογιών του νόμου που πιθανότατα θα ψηφισθούν από το κοινοβούλιο, δίνοντας στον στρατό τη δυνατότητα να ενισχύσει τις δυνάμεις του στα μέτωπα.

Σε έναν σκληρό πόλεμο φθοράς, με βαριές απώλειες και από τις δύο πλευρές, η κίνηση αυτή θα έδινε ελευθερία κινήσεων στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να ανανεώσει και να ενισχύσει τη ρωσική δύναμη στην Ουκρανία – η οποία, όπως έχει δηλώσει, αριθμεί πάνω από 700.000 στρατιώτες – επιστρατεύοντας εφέδρους που έχουν υπογράψει εθελοντικά, συμβόλαια με το Υπουργείο Άμυνας.

Οι τροπολογίες θα επέτρεπαν την κλήτευση εφέδρων σε καιρό ειρήνης, και όχι μόνο κατά τη διάρκεια στρατιωτικού νόμου ή όταν έχει κηρυχθεί πόλεμος. Η Ρωσία αποκαλεί την εισβολή της στην Ουκρανία «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και όχι πόλεμο.

Μια τέτοια εξέλιξη θα έδινε τη δυνατότητα στον Πούτιν να αποφύγει άλλη μια αντιδημοφιλή επιστράτευση, κάτι που οι αρχές δεν θα ήθελαν να επαναληφθεί μετά τη μερική επιστράτευση τον Σεπτέμβριο του 2022 – εξαιτίας της οποίας δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι εγκατέλειψαν τη χώρα.

Θα λάβουν επιπλέον αμοιβή αν κληθούν

Επιπλέον είναι επίσης πιθανό να στοιχίσει πιο φθηνά στο ρωσικό κράτος, το οποίο αυτήν τη στιγμή πληρώνει σημαντικά ποσά για να προσελκύσει εθελοντές να υπογράψουν συμβόλαια με τον τακτικό στρατό για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, κάτι που έχει πυροδοτήσει τον πληθωρισμό σε μια περίοδο οικονομικής στενότητας.

Οι έφεδροι, οι οποίοι παρακολουθούν ετήσια στρατιωτική εκπαίδευση και πληρώνονται όταν απουσιάζουν από την εργασία τους, θα πληρώνονται επιπλέον εάν κληθούν σύμφωνα με τους νέους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται γι’ αυτούς στις τροπολογίες, ανέφεραν ο ειδησεογραφικός ιστότοπος RBC και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έλαβαν αντίγραφο των προτεινόμενων αλλαγών.

Το RBC αναφέρει ότι το τρέχον σχέδιο τροπολογιών, το οποίο υποστηρίχθηκε από κυβερνητική επιτροπή τη Δευτέρα, αφού κατατέθηκε από το Υπουργείο Άμυνας, ορίζει ότι οι έφεδροι δεν μπορούν να αναπτυχθούν για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών κάθε φορά.

Ο Αλεξέι Ζουραβλιόφ, αναπληρωτής πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Άμυνας της Ρωσίας, δήλωσε ότι οι αλλαγές θα επιτρέψουν οι έφεδροι, οι οποίοι όπως ανέφεραν και άλλοι βουλευτές αντιπροσωπεύουν μια δύναμη περίπου δύο εκατομμυρίων στρατιωτών, να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες καταστάσεις από ό,τι συμβαίνει τώρα.

«Είναι επαγγελματίες στον τομέα τους, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εφεδρεία», δήλωσε ο Ζουράβλεφ στο RTVI news.

«Μέχρι τώρα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί αυτό το δυναμικό μόνο σε περιόδους στρατιωτικού νόμου ή επιστράτευσης. Συμμετέχουμε σε πολύ πραγματικές και μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις (στην Ουκρανία), αλλά επίσημα, ο πόλεμος δεν έχει κηρυχθεί», είπε.

Μια περαιτέρω τροπολογία θα επέτρεπε την ανάπτυξή τους στο εξωτερικό.

Ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι μόλις αλλάξει ο νόμος- κάτι που θεωρείται τυπικότητα σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα- ο Πούτιν θα μπορούσε να επιλέξει να αναπτύξει τους εφέδρους στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο της Ουκρανίας, αν το ήθελε, για παράδειγμα.

