search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 23:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 22:17

Το Ισραήλ θα επιτρέπει την είσοδο 300 φορτηγών με βοήθεια στην Γάζα – Το ήμισυ του αριθμού που συμφωνήθηκε

14.10.2025 22:17
rafah-834

Το Ισραήλ δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι θα επιτρέπει την είσοδο μόνο 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια –το ήμισυ του αριθμού που συμφωνήθηκε– στη Γάζα από αύριο, Τετάρτη, και ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος καυσίμων ή φυσικού αερίου στον θύλακα, εκτός από ειδικές ανάγκες που αφορούν τις υποδομές ανθρωπιστικού τομέα, σύμφωνα με σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters και επιβεβαίωσε ο ΟΗΕ.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στη Γάζα, επιβεβαίωσε ότι ο ΟΗΕ έλαβε το σημείωμα από την COGAT, την υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει την είσοδο της βοήθειας στη Γάζα.

Η COGAT είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι ανέμενε την είσοδο περίπου 600 φορτηγών στη Γάζα ημερησίως κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Το σημείωμα της COGAT αναφέρει ότι οι περιορισμοί ελήφθησαν γιατί “η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία σε σχέση με την παράδοση των σορών ομήρων” στο Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε οκτώ περιφέρειες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων     

Ο Τραμπ λέει ότι η δεύτερη φάση της εκεχειρίας «ξεκινά τώρα»

Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την υπηκοότητα από τον δήμαρχο Οδησσού – Χάνει το αξίωμα του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ben-gvir_0810_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γκβιρ απειλεί τη Γάζα με πλήρη διακοπή της βοήθειας, εάν η Χαμάς δεν παραδώσει τις σορούς Ισραηλινών στρατιωτών

nea-aristera
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές Νέας Αριστεράς: «Ο λαλίστατος στις επισυνδέσεις κ. Ζερβός, έπαθε “σιωπή” στην Εξεταστική»

lecorni 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκλογών στη Γαλλία μετά την… όπισθεν Λεκορνί

trump millei
ΚΟΣΜΟΣ

Ωμός εκβιασμός Τραμπ στην Αργεντινή: «Χρήματα από τις ΗΠΑ μόνο αν μας αρέσει το εκλογικό αποτέλεσμα»

naomi watts
LIFESTYLE

Η Ναόμι Γουότς απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ αλλά την παράσταση έκλεψε ο Τζακ Μπλακ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 22:59
ben-gvir_0810_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γκβιρ απειλεί τη Γάζα με πλήρη διακοπή της βοήθειας, εάν η Χαμάς δεν παραδώσει τις σορούς Ισραηλινών στρατιωτών

nea-aristera
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές Νέας Αριστεράς: «Ο λαλίστατος στις επισυνδέσεις κ. Ζερβός, έπαθε “σιωπή” στην Εξεταστική»

lecorni 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκλογών στη Γαλλία μετά την… όπισθεν Λεκορνί

1 / 3