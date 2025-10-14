Πηγές Νέας Αριστεράς: «Ο λαλίστατος στις επισυνδέσεις κ. Ζερβός, έπαθε “σιωπή” στην Εξεταστική»

«Αλγεινές εντυπώσεις για την κυβέρνηση άφησε η παρουσία του “εκλεκτού” του κ. Αυγενάκη, πρ. αντιπροέδρου του Οργανισμού, κ. Ζερβού, στην Εξεταστική για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρουν πηγές της Νέας Αριστεράς και προσθέτουν: «Ο κ. Ζερβός, “πρωταθλητής” στις επισυνδέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, που άλλοτε καταγράφεται στις συνομιλίες να μεσολαβεί για ανθρώπους που “είναι του Λευτέρη”, άλλοτε να προειδοποιεί πως αν προχωρήσουν οι έλεγχοι στα Ζωνιανά “εκεί είναι ψηφοφόροι του Κεφαλογιάννη, είναι όλοι Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε πρόβλημα”, και, τέλος, να συμβουλεύει “γαλάζιους” αγροτοπατέρες να κανονίσουν ένα “ματσάρισμα” σε υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θυμήθηκε σήμερα στην Επιτροπή να επικαλεστεί το “δικαίωμα της σιωπής”. Τον αφήνουμε στην κρίση της ελληνικής κοινωνίας και κυριως των αγροτών» λένε οι ίδιες πηγές.

«Την ίδια στιγμή» συνεχίζουν οι πηγές της Νέας Αριστεράς, «ο κ. Βορίδης στέλνει επιστολή στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επιχειρώντας να διαψεύσει για βαρύτατες κατηγορίες που εκτόξευσε σε βάρος του ο κ. Βάρρας, ο οποίος στην καταθεση του τον κατηγόρησε ευθεως για παράβαση καθήκοντος και παρέμβαση για τον διαγωνισμό για τεχνικό σύμβουλο, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι αποπέμφθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να συνεχιστεί το καθεστώς ανομίας.

Μόνη λύση η άμεση υλοποίηση της πρότασης που κατέθεσε η Νέα Αριστερά, για την άμεση κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των κ.κ. Βορίδη και Βάρρα, για να χυθεί άπλετο φως στο “γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οτιδήποτε άλλο και αν επιχειρήσει η κυβέρνηση, να γνωρίζει πως συνεχίζει να προκαλεί την όργη των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων που σήμερα αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα» καταλήγουν οι πηγές της Νέας Αριστεράς.

