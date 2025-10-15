search
ΣΙΝΕΜΑ

«Eternity»: Η A24 κυκλoφόρησε το νέο trailer της ρομαντικής κομεντί με την Elizabeth Olsen (photos/videos)

credit: A24

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την A24, το δεύτερο trailer της ρομαντικής κομεντί «Eternity», με πρωταγωνιστές την Ελίζαμπεθ Όλσεν (Elizabeth Olsen) και τους Μάιλς Τέλερ (Miles Teller) και Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner).

Η ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) τον περασμένο μήνα, περιστρέφεται γύρω από την Joan (Όλσεν), η οποία μετά τον θάνατό της έχει μία εβδομάδα να αποφασίσει, με ποιον θέλει να περάσει την αιωνιότητα: με τον Larry (Τέλερ), τον σύντροφό της στη ζωή, ή με τον Luke (Τέρνερ), την πρώτη της αγάπη που πέθανε νέος στον πόλεμο και την περιμένει για δεκαετίες.

Το νέο trailer προσφέρει μια βαθύτερη ματιά στον συναισθηματικό και μαγικό κόσμο της ταινίας, όπου η αγάπη, η απώλεια και οι επιλογές ακολουθούν τους χαρακτήρες και στη μεταθανάτια ζωή.

Το καστ συμπληρώνουν η Μπέτι Μπάκλεϊ (Betty Buckley), ο Τζον Έρλι (John Early) και η βραβευμένη με Όσκαρ Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ (Da’Vine Joy Randolph). Το σενάριο της ταινίας γράφτηκε από τον Πάτρικ Κανίν (Pat Cunnane) και συμπεριλήφθηκε στη φημισμένη «Black List» του 2022. Ο Ντέιβιντ Φρέι (David Frey) ανέλαβε τη σκηνοθεσία και την επιμέλεια του σεναρίου στις αρχές του 2024 ενώ τη μουσική έγραψε ο Ντέιβιντ Φλέμινγκ (David Fleming).

Η ταινία «Eternity» αναμένεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Dark Horizons.

