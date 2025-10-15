«Diamond»: Ο Άντι Γκαρσία επιστρέφει με ένα σύγχρονο φιλμ νουάρ και ένα εντυπωσιακό καστ

Ο Άντι Γκαρσία (Andy Garcia) επέστρεψε στη σκηνοθεσία με το «Diamond», ένα σύγχρονο φιλμ νουάρ το οποίο προετοίμαζε για σχεδόν 15 χρόνια.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός θα βρίσκεται, επίσης, ανάμεσα στο εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τη Βίκι Κριπς (Vicky Krieps), τον βραβευμένο με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser), την Ρόζμαρι ΝτεΓουίτ (Rosemarie DeWitt), τον υποψήφιο για Όσκαρ Μπιλ Μάρεϊ (Bill Murray), τον πολυβραβευμένο Ντάστιν Χόφμαν (Dustin Hoffman), καθώς και τους Ντεμιάν Μπιτσίρ (Demián Bichir), Ντάνι Χιούστον (Danny Huston), Λατάνια Ρίτσαρντσον Τζάκσον (LaTanya Richardson Jackson), Γιουλ Βάζκεθ (Yul Vazquez), Ρόμπερτ Πάτρικ (Robert Patrick) και Ρέιτσελ Τικότιν (Rachel Ticotin).

Το φιλμ επικεντρώνεται στον Joe Diamond, έναν άνδρα που μοιάζει να είναι «εκτός χρόνου», κουβαλώντας ένα τραυματικό παρελθόν και έχοντας μία ασυνήθιστη ικανότητα να επιλύει εγκλήματα χρησιμοποιώντας την ευστροφία και την παρατηρητικότητά του.

Η παραγωγή της CineSon Entertainment γυρίζεται αυτήν τη στιγμή στο Λος Άντζελες.

«Δουλεύω αυτήν την ταινία για σχεδόν 15 χρόνια. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο για τις ανεξάρτητες παραγωγές», ανέφερε ο Άντι Γκαρσία στο Deadline για την ταινία που έγραψε και είναι, επίσης, στην παραγωγή.

«Οι ιστορίες θέλουν τον χρόνο τους για να ξεδιπλωθούν. Σε στοιχειώνουν όσο συνεχίζεις να τις δουλεύεις. Όταν είναι έτοιμες στον δικό τους χρόνο, οι θεοί του σινεμά ανοίγουν το παράθυρο της ευκαιρίας. Ίσως τους εξαντλούμε με την επιμονή μας, οπότε παραιτούνται και σε ευλογούν με αυτό το εξαιρετικό καστ ηθοποιών για να πεις την ιστορία σου. Τα όνειρα μερικές φορές γίνονται πραγματικότητα» συμπλήρωσε.

Το «Diamond» αποτελεί την τρίτη σκηνοθετική απόπειρα του σταρ μετά το ντοκιμαντέρ του 1993, «Cachao… Como Su Ritmo No Hay Dos» και τη ταινία «The Lost City» το 2005.

Στην παραγωγή συμμετέχουν, επίσης, ο Jai Stefan για λογαριασμό της Shrink Media και ο Frank Mancuso Jr.

Διαβάστε επίσης:

Μichael J. Fox για τη νόσο του Parkinson: «Δεν περπατάω πολύ, είναι επικίνδυνο» (video)

Άννα Κυριακού: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη λατρεμένη «θεία Μπεμπέκα» – Η πορεία της σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο (Video)

Steven Spielberg: Εμφάνιση-έκπληξη του διάσημου σκηνοθέτη στην πρεμιέρα του «Hamnet» – Επαίνεσε την Chloé Zhao (videos)