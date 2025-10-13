Steven Spielberg: Εμφάνιση-έκπληξη του διάσημου σκηνοθέτη στην πρεμιέρα του «Hamnet» – Επαίνεσε την Chloé Zhao (videos)

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) έκανε έκπληξη στην πρεμιέρα της ταινίας «Hamnet» της Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, επαινώντας τη δημιουργία της βασισμένη στο ιστορικό δράμα.

Ο Σπίλμπεργκ είναι παραγωγός της ταινίας, η οποία αφηγείται τη «δυνατή ιστορία αγάπης και απώλειας που ενέπνευσαν τη δημιουργία του διαχρονικού αριστουργήματος του Σαίξπηρ, Άμλετ» σύμφωνα με τη σύνοψη του κινηματογραφικού έργου.

"When you see #Hamnet, you'll be able to feel the seismic heartbeat of the earth because of Chloé Zhao."



Steven Spielberg makes a surprise appearance at the London Film Festival to introduce Chloé Zhao and 'Hamnet'. #LFF25 pic.twitter.com/4ynKkhGEp8 — The Hollywood Reporter (@THR) October 11, 2025

Ο Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal) υποδύεται τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) εμφανίζεται στον ρόλο της συζύγου του, Άγκνες.

O θρυλικός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Σπίλμπεργκ ανέβηκε στη σκηνή του Royal Festival Hall και εξήγησε πώς γνώρισε για πρώτη φορά την Ζάο σε ένα δείπνο για σκηνοθέτες που ήταν υποψήφιοι για Όσκαρ το 2022, τη χρονιά που ακολούθησε τη νίκη της για το «Nomadland».

Steven Spielberg makes a surprise appearance at #LFF to introduce Chloe Zhao’s ‘Hamnet’.



Spielberg producers the film, which stars Paul Mescal and Jessie Buckley pic.twitter.com/xsAqCu2lz0 October 11, 2025

«Γίναμε φίλοι και γευματίζαμε μαζί στο Amblin, και απλά με γοήτευσε, ξέρετε», είπε ο Σπίλμπεργκ, σύμφωνα με το Variety. «Πιστεύω πραγματικά ότι η γη έχει καρδιακό παλμό. Είναι ένας σεισμικός κύκλος 24/7, και όλοι μας είμαστε συνδεδεμένοι με αυτόν τον καρδιακό παλμό, που συμβαίνει ακριβώς κάτω από τα πόδια μας. Αλλά η Κλόι Ζάο είναι συνδεδεμένη με αυτόν με έναν βαθύ τρόπο, επειδή από εκεί προέρχεται η τέχνη της».

«Είναι αυτό που φέρνει στο πλατό κάθε μέρα, είναι αυτό που χρίζει και μοιράζεται με το καστ της κάθε μέρα. Και πιστεύω ακράδαντα ότι όταν δείτε το Hamnet, θα μπορέσετε να νιώσετε τον σεισμικό παλμό της γης χάρη στην Κλόι Ζάο».

Στην πρεμιέρα, ο Πολ Μέσκαλ επαίνεσε επίσης τη Ζάο ως «μία από τις σπουδαίες μάγισσες της εποχής μας» και είπε ότι «η ατμόσφαιρα που δημιούργησε είναι ένας από τους κύριους λόγους που ο κόσμος φαίνεται να ανταποκρίνεται στην ταινία».

Η Ζάο εμφανώς συγκινημένη όταν ήρθε η σειρά της να μιλήσει τόνισε: «Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη γιατί σήμερα φέραμε επιτέλους την ταινία “Hamnet” στην πατρίδα».

Chloe Zhao opened her ‘Hamnet’ screening by asking the audience to take part in a set of unique breathing exercises #LFF pic.twitter.com/pa0y6YnDxA — Deadline (@DEADLINE) October 11, 2025

«Το ότι γύρισα μια ταινία σε αυτό το νησί με αυτό το χωριό μου έδωσε ένα βαθύ αίσθημα κοινότητας, ασφάλειας που δεν νομίζω ότι έχω ξαναζήσει. Με βοήθησε να ξεπεράσω μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου και δεν το θεωρώ δεδομένο, ειδικά σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο μοναχικός» υπογράμμισε.

