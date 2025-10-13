Άννα Κυριακού: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη λατρεμένη «θεία Μπεμπέκα» – Η πορεία της σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο (Video)

Την τελευταία πνοή σε ηλικία 96 ετών άφησε η Άννα Κυριακού, η αγαπημένη σε όλους «θεία Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες», αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην υποκριτική μέσα από πλήθος σημαντικών συμμετοχών της σε μεγάλες παραγωγές τόσο της τηλεόρασης όσο του θεάτρου και ελληνικού κινηματογράφου.

Το «αντίο» της Φίνος Φιλμ

Αποχαιρετώντας την Άννα Κυριακού, η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα αφιερωματικό βίντεο με σκηνές από την καριέρα της.

«Σήμερα αποχαιρετούμε ένα από τα πιο γλυκά πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, την Άννα Κυριακού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Η Άννα ήταν πάντα μια αξιοπρεπής παρουσία που σε κέρδιζε αμέσως με το ήθος, τη γλυκύτητα και τη σιωπηλή της συνέπεια – αυτά τα σπάνια στοιχεία που χαρίζουν διαχρονικότητα. Η Φίνος Φιλμ ήταν ένα από τα πρώτα της καλλιτεχνικά “σπίτια” αφού σε ηλικία μόλις 20 ετών πήρε ρόλο στην πιο εμβληματική ταινία του σινεμά, τον “Μεθύστακα” του Γιώργου Τζαβέλλα, πλάι στον Ορέστη Μακρή. Ευρέως γνωστή κινηματογραφικά έγινε ως σύζυγος του Υπουργού Φερέκη (Παντελής Ζερβός) στην ταινία “Ζητείται Ψεύτης” με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Όλοι μας, όμως, θα τη θυμόμαστε ως τη δραστήρια θεία “Μπεμπέκα” από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά “Οι Τρεις Χάριτες” Σύζυγος, θεία ή φίλη, η Άννα Κυριακού έδινε σε κάθε ρόλο μια ζεστασιά που δεν ερμηνευόταν, απλώς υπήρχε. Και αυτή της η παρουσία, ακριβώς επειδή δεν κραύγαζε, άφησε τον πιο ήσυχο αλλά βαθύ απόηχο στις μνήμες μας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον γιο της Χρήστο Αποστολίδη και τους οικείους της. Αντίο Άννα» αναγράφεται στη λεζάντα της δημοσίευσης.

«Έφυγε ήρεμη κι ευτυχισμένη όπως ήταν πάντα»

Μιλώντας στο Πρωινό, ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης, αποκάλυψε συγκινημένος ότι η μητέρα του έφυγε, έχοντας εκπληρώσει το όνειρό της που ήταν η έκδοση του βιβλίου της.

«Έφυγε στον ύπνο της. Ξεκουράστηκε! Έφυγε ήρεμη κι ευτυχισμένη, διότι εκπλήρωσε το πραγματικό της όνειρο, που ήταν η έκδοση του βιβλίου της. Βγήκε πριν ένα μήνα, ένα καταπληκτικό λεύκωμα κι έφυγε με αυτό στο προσκεφάλι της. Έφυγε χαρούμενη, όπως ήταν σε όλη της τη ζωή, κι ευτυχισμένη, όπως γράφει και στον επίλογο του βιβλίου της. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος τώρα!» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Η συγκινητική ανάρτηση του γιου της

Νωρίτερα, ο Χρήστος Αποστολίδης με μια συγκινητική ανάρτηση μέσα από το προφίλ του στο facebook είπε το δικό του αντίο στην αγαπημένη του μητέρα.

«Αγαπημένη μου μανούλα, καλό σου ταξίδι και καλή αντάμωση. Εκπλήρωσες το όνειρο ζωής σου και έφυγες ήρεμη και ευχαριστημένη όπως το επιθυμούσες. Με αγάπη από όλους που σε γνώρισαν. Ήσουν και θα είσαι πάντα υπέροχη!» έγραψε.

Η πορεία της σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση

Η εκλιπούσα ηθοποιός υπήρξε μία από τις πιο διαχρονικές παρουσίες του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και στη Σχολή Σαρλ Ντιλέν (Charles Dullin) στο Παρίσι (1954-1956), όπου είχε καθηγητή τον Ζαν Βιλάρ (Jean Vilar), ενώ πραγματοποίησε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση σε εφηβική ηλικία στο Θέατρο ΡΕΞ, με τον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη, στο έργο Κάρμεν.

Στη συνέχεια, η Άννα Κυριακού συνεργάστηκε με τους θιάσους Μανωλίδου – Παππά, Βασίλη Λογοθετίδη, Κατερίνας, και Μάνου Κατράκη, ενώ την περίοδο 1953-1954 εργάστηκε με τον Δημήτρη Μυράτ. Μετά την επιστροφή της από το Παρίσι, ανέλαβε πρωταγωνιστικούς ρόλους δίπλα στους Ντίνο Ηλιόπουλο, Μίμη Φωτόπουλο και Αλέκο Αλεξανδράκη.

Το 1959 εντάχθηκε στο Πειραϊκό Θέατρο του Δημήτρη Ροντήρη, όπου πρωταγωνίστησε σε έργα όπως «Η λοκαντιέρα», «Οι γάμοι του Φίγκαρο» και «Ηλέκτρα». Κατόπιν, συνεργάστηκε για περισσότερα από 20 χρόνια με το Εθνικό Θέατρο, ξεκινώντας με τη μεγάλη της επιτυχία ως «Καλλιόπη στον Πειρασμό» του Γρηγόριου Ξενόπουλου. Από το 1960 έως το 1981 συμμετείχε σε 34 θεατρικά έργα του Εθνικού Θεάτρου.

Το 1982 συνεργάστηκε με το Απλό Θέατρο των Αντώνη Αντύπα και Χρήστου Πολίτη στο έργο «Τα γούστα του Κυρίου Σλόαν», ενώ το 1988 πρωταγωνίστησε στα μονόπρακτα του «Χάρολντ Πίντερ Άλλοι τόποι». Το 1998 επέστρεψε στη σκηνή με το έργο «Μποζό» του Βασίλη Ζιώγα στο θέατρο Μαριέττα Ριάλδη.

Η κινηματογραφική της καριέρα ξεκίνησε το 1950 με την ταινία «Ο μεθύστακας» και συνεχίστηκε με σημαντικές παραγωγές όπως «Τα τέσσερα σκαλοπάτια» (1951), «Η Αγνή του λιμανιού» (1952), «Να πεθερός να μάλαμα» (1959), «Ζητείται ψεύτης» (1961), «Αλέξης Ζορμπάς» (1964), «Ζητείται επειγόντως γαμπρός» (1971), «Safe Sex» (1999), «Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο» (2001) και «Οξυγόνο» (2003).

Στην τηλεόραση, η Άννα Κυριακού υποδύθηκε τη θρυλική θεία «Μπεμπέκα» στην επιτυχημένη σειρά «Οι Τρεις Χάριτες» (1989-1992), ένας ρόλος που το κοινό λάτρεψε. Είχε επίσης συμμετάσχει σε παραγωγές όπως «Εκείνος κι Εκείνος», «Η Γειτονιά μας», «Γιούγκερμαν», ενώ πραγματοποίησε μια guest εμφανίσεις στο «Κωνσταντίνου και Ελένης» ως θεία Μάρω και στις «Επτά Θανάσιμες Πεθερές». Παράλληλα, είχε πλούσια δράση στο ραδιοφωνικό θέατρο, μέσα από εκπομπές όπως «Το Θέατρο στο Ραδιόφωνο» και «Το Θέατρο της Δευτέρας».

