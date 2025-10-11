Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Η έναρξη των χειμερινών παραστάσεων συνεχίζεται

– Γιορτάζοντας τα 130 χρόνια λειτουργίας του, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ξεκινά με δύο επαναλήψεις: την πρωτότυπη διασκευή του έργου της Μάργκαρετ Μίτσελ «Όσα παίρνει ο άνεμος» (θα παίζεται ώς τις 5 Οκτωβρίου), που η Ιόλη Ανδρεάδη συνυπογράφει με τον Άρη Ασπρούλη (σε δική της σκηνοθεσία), και το «Merde», που θα ανέβει στις 16 Οκτωβρίου σε σκηνοθεσία των Γιώργου Κουτλή και Βασίλη Μαγουλιώτη.

– Στη συνέχεια ο Βασίλης Κατσικονούρης επιστρέφει με το νέο του έργο «Ο φονιάς, έγκλημα και αθώωση» που θα σκηνοθετήσει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης (1η Δεκεμβρίου). Το κείμενο βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία γυναικοκτονίας που διαπράχθηκε το 1960 σε ένα χωριό της Ηλείας. Παίζουν οι Μιχάλης Σαράντης, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Θωμάς Θωμαΐδης, Γεωργία Συφιανού.

– Στις 23 Ιανουαρίου 2026 θα δούμε τον «Ιβάνοφ του Τσέχοφ σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Η παράσταση έχει τη μουσική Μπλέιν Ρέινιγκερ και παίζουν οι Αργύρης Ξάφης, Μαρία Σκουλά, Γιάννης Νταλιάνης, Νίκος Χατζόπουλος, Αλεξάνδρα Καζάκου, Χάρης Φραγκούλης, Νικόλας Χανακούλας, Κατερίνα Λυπηρίδου, Θανάσης Δόβρης, Ευάγγελος Βογιατζής.

– Στις 17 Απριλίου ο Νίκος Καραθάνος παρουσιάζει το «Τζένη Τζένη» των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά. Παίρνουν μέρος οι Χάρις Αλεξίου, Χρήστος Λούλης, Ζέτα Μακρυπούλια, Άγγελος Παπαδημητρίου, Γαλήνη Χατζηπασχάλη και ο ίδιος ο σκηνοθέτης.

– Τέλος, το μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «Illya Dzrling», σε απόδοση και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισσόβα, βασισμένο στην ταινία «Ποτέ την Κυριακή» του Ζιλ Ντασέν, θα κλείσει τη σεζόν (6-28 Ιουνίου).

Πολιτιστικός Οργανισμός «Λυκόφως»

– Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου στηρίζει φέτος πολλές παραστάσεις σε διαφορετικά θέατρα.

Οι νέες παραστάσεις

Στο Θέατρο Τέχνης της οδού Φρυνίχου θα παρουσιαστεί στις 17 Οκτωβρίου «Το Τρίτο Στεφάνι» του Ταχτσή, σε σκηνοθεσία Στρατή Πασχάλη.

Στις 23 Οκτωβρίου θα δούμε στο Θέατρο της οδού Κεφαλληνίας «Η Μόνικ δραπετεύει» του Εντουάρ Λουί, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σουλεϊμάν, με τη Θέμιδα Μπαζάκα και τον Δημήτρη Φουρλή.

Από τις 24 Οκτωβρίου το Αμφι-θέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου θα φιλοξενήσει το «Γιοι και κόρες», ένα έργο που παίχτηκε πριν από 14 χρόνια, αλλά τώρα έχει εμπλουτιστεί με καινούριες δραματοποιημένες αφηγήσεις που άνθρωποι της χώρας μας εμπιστεύθηκαν στους συντελεστές της παράστασης.

Στον χώρο FIAT στο Κουκάκι θα δούμε από την 1η Νοεμβρίου το έργο του Βρετανού Tim Crouch «Ολική Άμεση Συλλογική Επικείμενη Επίγεια Σωτηρία», που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τη σκηνοθεσία επωμίζεται ο Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος και παίζουν οι Πέγκυ Τρικαλιώτη, Νοεμή Βασιλειάδου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και Γιώργος Βαλαής σε διπλή διανομή.

Στο θέατρο της οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής ο Γιώργος Σκεύας ανεβάζει στις 5 Δεκεμβρίου τον «Αρχιμάστορα Σόλνες» του Ίψεν με τον Άρη Λεμπεσόπουλο στον ομώνυμο ρόλο.

Στο Σύγχρονο Θέατρο από 1η Νοεμβρίου θα παίζεται «Το Τεστ» σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη με τους Ηλέκτρα Νικολούζου, Νίκο Πολυδερόπουλο, Χάρη Τζωρτζάκη και Ναταλία Σουίφτ.

