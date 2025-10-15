search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 13:31
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 13:04

«Οι Ανέγγιχτες» από 14 Νοεμβρίου στο Θέατρο ΧΩΡΟΣ

15.10.2025 13:04
aneggixtes-5©Patroklos_Skafidas

Η θεατρική παράσταση Οι Ανέγγιχτες, μιαδημιουργία των Αντώνη Χανιώτη  και Λάμπρου Κομζιά παρουσιάζεται στο Θέατρο Χώρος από τις 14 Νοεμβρίου έως τις 28  Δεκεμβρίου 2025.

Για το έργο

Οι Ανέγγιχτες είναι ένα έργο που γράφτηκε για να επισφραγίσει τη μοναδικότητα του Ανθρώπου και να αναδείξει εναργώς την ειδοποιό διαφορά του με οτιδήποτε άλλο προσπαθήσει στο μέλλον να τον μιμηθεί.

Το κλειστοφοβικό περιβάλλον μιας cult αμερικάνικης αίρεσης αποτελεί το ιδανικό υπόβαθρο για να διερευνηθεί σε βάθος η ικανότητα του ανθρώπινου πνεύματος να παραμένει ζωντανό ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Το απρόσμενο φινάλε διατρανώνει με απέραντη ευαισθησία πως ακόμα και όταν όλοι οι δρόμοι της ζωής μοιάζουν να οδηγούν σε αδιέξοδο, το εσώτατο περιεχόμενο της ανθρώπινης ψυχής παραμένει απρόσιτο, ανυπέρβλητο και πάντα μεγαλειώδες.

Η ιστορία 

Τρεις αδερφές, η Ρεβέκκα, η Ραχήλ και η Αθαλία, είναι τα τελευταία μέλη της αίρεσης των ανέγγιχτων. Ζουν απομονωμένες σε ένα δάσος της βόρειας Αμερικής προσμένοντας με αγωνία την εκπλήρωση μιας προφητείας για το τέλος του κόσμου. Oλα όμως περιπλέκονται επικίνδυνα όταν φτάνει στο σπίτι τους ένας μυστηριώδης ξένος.    

Σημείωμα σκηνοθέτη

Τι απομένει από τον άνθρωπο όταν ο κόσμος γύρω του καταρρέει; Τι γίνεται όταν η πίστη μετατρέπεται σε φυλακή, όταν είσαι εγκλωβισμένη στο ψέμα σου, όταν η ελευθερία μοιάζει επικίνδυνη, όταν η αλήθεια γίνεται πιο ακριβή κι από το ίδιο το αίμα;

«Οι Ανέγγιχτες» είναι μια ιστορία εγκλωβισμού και λύτρωσης. Τρεις αδελφές, απομονωμένες μέσα σε ένα παραθρησκευτικό καταφύγιο, παλεύουν ανάμεσα στις προφητείες που κληρονόμησαν και στις φωνές που τις καλούν να ζήσουν και όλα ανατρέπονται όταν ένας Ξένος εισβάλλει στη ζωή τους.

Στη δική μας εποχή, με fake news, κοινωνικές φούσκες, ακραίες πολώσεις και έναν αόρατο αλλά πανταχού παρόντα τεχνολογικό έλεγχο, η ιστορία αυτή δεν είναι απλώς ένα θεατρικό έργο. Είναι ένας καθρέφτης που μας ρωτάει: Μήπως κι εμείς ζούμε σε μια φυλακή που βαφτίσαμε «κανονικότητα»; Οι «Ανέγγιχτες» μιλούν για τον άνθρωπο που διψά να μείνει άνθρωπος. Με τα λάθη του, τις αντιφάσεις του, την τρέλα του, μα και με την ανυπέρβλητη δύναμη να ελπίζει, να αντιστέκεται και να αγαπά.

Οι Ανέγγιχτες απευθύνονται σε κάθε σκεπτόμενο πρόσωπο και αποτελούν φόρο τιμής στον “άνθρωπο” που, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές του ήταν, είναι και θα είναι το ανυπέρβλητο μυστήριο του σύμπαντος.

Σας παρακαλούμε, μην αποκαλύψετε το φινάλε. Αφήστε τους επόμενους να το απολαύσουν όπως και εσείς, απροειδοποίητα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφείς: Αντώνης Χανιώτης – Λάμπρος Κομζιάς

Σκηνοθεσία: Αντώνης Χανιώτης

Μουσική: Αντώνης Χανιώτης

Στίχοι: Λάμπρος Κομζιάς – Έλλη Δαδήρα

Σκηνικά – Κοστούμια: Δήμητρα Μαρίνη

Χορογραφίες – Κινησιολογία: Χριστιάνα Σκιαδά-Πομόνη

Ενορχήστρωση – Παραγωγή: Βασίλης Αβραντίνης, Φίλιππος Γέμελας, Athensmusic Group

Φωτογραφίες – Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Παίζουν και τραγουδούν επί σκηνής (αλφαβητικά):

Έλλη Δαδήρα, Δημήτρης Σαμαράς, Ελένη Σαμπαριώτη, Παρασκευή Τζιαρτζιάνη, Χαρά Φιούρη.

Θέατρο Χώρος, Πραβίου 6-8, Βοτανικός, τηλέφωνο 213426736

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή & Σάββατο: 21:00

  Κυριακή: 20:00

Διάρκεια: 85’

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος 15€, Ανέργων, ΑμεΑ, φοιτητικό/μαθητικό: 12€, ομαδικές κρατήσεις: 10€

Προπώληση: ticketmaster.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olomeleia-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοσχέδιο για το 13ωρο: Έχει και… άλλες θετικές ρυθμίσεις υποστηρίζει η Κεραμέως – «Απέσυρέ το» επιμένει η αντιπολίτευση

thatcher
ΚΟΣΜΟΣ

Μάργκαρετ Θάτσερ: Η «Σιδηρά κυρία» είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, η μία με βουλευτή, σύμφωνα με βιβλίο

nova_eon_adv
ADVERTORIAL

Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League και Άρης – Παναθηναϊκός & ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν – Ντόρτμουντ στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

eternity_1510_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Eternity»: Η A24 κυκλoφόρησε το νέο trailer της ρομαντικής κομεντί με την Elizabeth Olsen (photos/videos)

aneggixtes-5©Patroklos_Skafidas
ADVERTORIAL

«Οι Ανέγγιχτες» από 14 Νοεμβρίου στο Θέατρο ΧΩΡΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 13:31
olomeleia-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοσχέδιο για το 13ωρο: Έχει και… άλλες θετικές ρυθμίσεις υποστηρίζει η Κεραμέως – «Απέσυρέ το» επιμένει η αντιπολίτευση

thatcher
ΚΟΣΜΟΣ

Μάργκαρετ Θάτσερ: Η «Σιδηρά κυρία» είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, η μία με βουλευτή, σύμφωνα με βιβλίο

nova_eon_adv
ADVERTORIAL

Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League και Άρης – Παναθηναϊκός & ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν – Ντόρτμουντ στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

1 / 3