Παναγιωτόπουλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα να πάει στον Τσίπρα

Την επιθυμία του για μια συντεταγμένη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο κόμμα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, φρόνιτισε να μην κρύψει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Σε πρόσφατη δήλωσή του, τόνισε την ανάγκη για ενότητα και στρατηγική κατεύθυνση στο κόμμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικότητας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παράταξη και την αναγκαιότητα να ενισχυθεί η επικοινωνία με τους πολίτες.

Παράλληλα, κάλεσε τους στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστούν και να εστιάσουν σε κοινά ζητήματα, προκειμένου να επαναφέρουν την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος.

Διαβάστε επίσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Χρυσώνει το χάπι στους αγρότες με πληρωμές σε τρεις κατηγορίες και μαθηματικά για… προχωρημένους

ΣΥΡΙΖΑ για επίσκεψη Μητσοτάκη στο Αττικό: «Έστειλαν μηχανισμούς καταστολής για να μη χαλάσουν την επικοινωνιακή φιέστα τους»

Απορρίφθηκε η αίτηση άρσης ασυλίας κατά του Αλέξη Χαρίτση- Αφορούσε παρακώλυση συγκοινωνιών όταν πήγε στα αγροτικά μπλόκα της Καρδίτσας