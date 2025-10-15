Παναγιωτόπουλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα να πάει στον Τσίπρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την επιθυμία του για μια συντεταγμένη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο κόμμα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, φρόνιτισε να μην κρύψει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.
Σε πρόσφατη δήλωσή του, τόνισε την ανάγκη για ενότητα και στρατηγική κατεύθυνση στο κόμμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικότητας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παράταξη και την αναγκαιότητα να ενισχυθεί η επικοινωνία με τους πολίτες.
Παράλληλα, κάλεσε τους στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστούν και να εστιάσουν σε κοινά ζητήματα, προκειμένου να επαναφέρουν την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος.
