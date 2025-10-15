search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

15.10.2025 16:12

Παναγιωτόπουλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα να πάει στον Τσίπρα

image-1

Την επιθυμία του για μια συντεταγμένη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο κόμμα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, φρόνιτισε να μην κρύψει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Σε πρόσφατη δήλωσή του, τόνισε την ανάγκη για ενότητα και στρατηγική κατεύθυνση στο κόμμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικότητας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παράταξη και την αναγκαιότητα να ενισχυθεί η επικοινωνία με τους πολίτες.

Παράλληλα, κάλεσε τους στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστούν και να εστιάσουν σε κοινά ζητήματα, προκειμένου να επαναφέρουν την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος.

