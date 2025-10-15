search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 20:31
ΚΟΣΜΟΣ

15.10.2025 20:05

Πώς επηρεάζουν οι έμφυλες ανισότητες τους ανθρώπους με αναπηρίες – Στοιχεία που προβληματίζουν

15.10.2025 20:05
Μεγαλύτερο αποκλεισμό βιώνουν οι γυναίκες με αναπηρίες, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Inclusion Europe.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν 87 εκατ. άνθρωποι, που έχουν κάποιας μορφής αναπηρία. Ωστόσο, οι γυναίκες με αναπηρίες αντιμετωπίζουν περισσότερες διακρίσεις συγκριτικά με τους άνδρες με αναπηρίες και τις γυναίκες χωρίς αναπηρίες.

Οι γυναίκες με αναπηρία είναι πιο πιθανό να πέσουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Στην ΕΕ το 48,1% των γυναικών με αναπηρίες ηλικίας 20- 64 ετών εργάζονται τη στιγμή που στους άνδρες στην ίδια ηλικιακή ομάδα το ποσοστό σε 53,7%.

Στον ευρύτερο πληθυσμό το 61,6% των ατόμων με αναπηρίες εργάζεται ή αναζητά εργασία συγκριτικά με το 82,2% των ατόμων χωρίς αναπηρίες.

«Πολλές γυναίκες με αναπηρίες μένουν εκτός εργατικού δυναμικού, με συνέπεια να αναγκάζονται να εξαρτώνται από την οικογένεια τους, τα ιδρύματα ή τα κοινωνικά επιδόματα. Αυτό δυσκολεύει το να ζήσουν ελεύθερες και ανεξάρτητες», τονίζει η ΜΚΟ.

12 χώρες εξακολουθούν να επιτρέπουν την αναγκαστική στείρωση

Στην Ευρώπη οι γυναίκες είναι 2-5 φορές περισσότερο πιθανό να βιώσουν ενδοοικογενειακή βία. Η βία μπορεί να λάβει συγκεκριμένες μορφές που συνδέονται με τις αναπηρίες τους, όπως εξαναγκαστική απομόνωση, κακοποίηση σε ιδρύματα ή η άρνηση ιατρικής περίθαλψης.

Τουλάχιστον 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Τσεχίας της Ουγγαρίας και της Πορτογαλίας επιτρέπουν την αναγκαστική στείρωση γυναικών με αναπηρίες.

Οι ηλικιωμένες γυναίκες, τέλος, είναι πιο πιθανό να χρειαστούν υποστήριξη.

