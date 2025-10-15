search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025
BUSINESS

15.10.2025

Σκλαβενίτης και Χαλκιαδάκης επιβραβεύουν εργαζόμενους με 300 ευρώ μπόνους και νέο ομαδικό ασφαλιστήριο

15.10.2025 06:16
Στην καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 300 ευρώ σε κάθε έναν από τους 35.285 εργαζομένους της προχώρησε η Σκλαβενίτης, ως έμπρακτη αναγνώριση για τη θετική πορεία που κατέγραψε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς. Το συνολικό κόστος της παροχής ανέρχεται σε 10,6 εκατ. ευρώ και πραγματοποιήθηκε μέσω διατακτικών.

Παράλληλα, η εταιρεία Χαλκιαδάκης, στην οποία η Σκλαβενίτης κατέχει 60%, ανακοίνωσε έκτακτο μπόνους 300 ευρώ για καθέναν από τους 1.900 εργαζομένους της, καθώς και την εφαρμογή νέου ομαδικού ασφαλιστηρίου ατυχημάτων. Το ασφαλιστήριο παρέχεται πλήρως καλυπτόμενο και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το προσωπικό, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των εργαζομένων εντός και εκτός εργασίας.

Η Χαλκιαδάκης, leader στην κρητική αγορά με πάνω από 40 καταστήματα και εκατομμύρια τουρίστες, για πρώτη φορά το 2025 ξεπέρασε τους 1.900 εργαζομένους. Η συνολική αξία των παροχών προς το προσωπικό ξεπερνά τα 770.000 ευρώ, ενώ το νέο ομαδικό ασφαλιστήριο κοστολογείται ετησίως σε 224.000 ευρώ.

Η διοίκηση των δύο εταιρειών υπογραμμίζει ότι οι παροχές αυτές αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της συνέπειας, του επαγγελματισμού και της αφοσίωσης των εργαζομένων και ενισχύουν την εταιρική κουλτούρα που θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Οι πρωτοβουλίες αυτές, όπως επισημαίνεται, έχουν στόχο να επιβραβεύσουν τη συνεισφορά των εργαζομένων, να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας και να προωθήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό και αναγνώριση.

Με την κίνηση αυτή, η Σκλαβενίτης και η Χαλκιαδάκης αναδεικνύουν τη στρατηγική τους επιλογή να επενδύουν στους ανθρώπους τους, δημιουργώντας ένα σταθερό και ανταγωνιστικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

