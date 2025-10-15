Stanley Clarke Band – Θέατρο Παλλάς – 19 Νοεμβρίου

Οι Jazz Masters επιστρέφουν στο Θέατρο Παλλάς με έναν μυθικό καλλιτέχνη!

Ο βιρτουόζος μπασίστας – βραβευμένος με 5 Grammy, Stanley Clarke, επιστρέφει με την απαράμιλλη μπάντα του – στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Jazz Masters – για μία μοναδική παράσταση στο Θέατρο Παλλάς την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου!

Γεννημένος στην Philadelphia ο Stanley Clarke μυήθηκε στην μουσική από την μητέρα του. Αφού ξεκίνησε τις σπουδές του με βιολί και αργότερα με ακορντεόν, η μεγάλη σωματική του διάπλαση και τα τεράστια χέρια του τον οδήγησαν στο κοντραμπάσο! Oλοκλήρωσε τις σπουδές του στο Philadelphia Music Academy, πήγε στην Ν. Υόρκη και πριν ακόμη συμπληρώσει τα 20 χρόνια του, μπήκε πολύ δυναμικά στην jazz σκηνή, συνεργαζόμενος τότε με τον Curtis Fuller, τον Joe Henderson αλλά και τον Dexter Gordon, τον Horace Silver, τον Gil Evan, τον Stan Getz και τον Art Blakey! Το …wonder kid είχε ήδη όλη την Μέκκα της jazz, που ήταν τότε η Ν. Υόρκη, κυριολεκτικά στα πόδια του!

H απαράμιλλη δεξιοτεχνία του Stanley Clarke αναγνωριζόταν πια απ’ όλους και με τις επιρροές της εποχής από Mingus και Scott La Faro, o Clarke άνοιγε καινούργιους δρόμους και ρόλους για το μπάσο όχι μόνο ως ρυθμικό μουσικό όργανο, αλλά κυρίως ως σολιστικό. Η συνάντησή του με τον νέο τότε ανερχόμενο πιανίστα, τον Chick Corea, ήτανη απαρχή κυριολεκτικά καινούργιων μουσικών κατευθύνσεων στη μουσική συνολικά και η δημιουργία των Return to Forever, συνετέλεσε αποφασιστικά σε αυτό. Με τονChick Corea και την μπάντα αυτήαπέσπασαν Grammy, έκαναν ρεκόρ πωλήσεων και άνοιξαν τον δρόμο για όλη την fusion ή την λεγόμενη την εποχή εκείνη “jazz-rock” σκηνή. Το σχήμα αυτό με μόνιμους τον Clarke και τον Corea είχε κορυφαίους μουσικούς κατά καιρούς στην σύνθεσή του, όπως οι Airto Moreira, Flora Purim, Steve Gadd, Lenny White, Al Di Meola και Joe Farell.

Η πορεία στα άστρα είχε ήδη προδιαγραφεί και οStanley Clarke μέσα σε πέντε ονειρικά και παραγωγικά χρόνια, καθιερώθηκε ως μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του χώρου. Η λέξη “legend” και “virtuoso” συνοδεύουν τον Stanley Clarke από την νεαρή ηλικία των 25 ετών (!) και κομμάτια που έγραψε από το 1976 ακόμη, αποτελούν συνθέσεις αναφοράς για όλους τους νέους σπουδαστές του μπάσου!

Γίνεται περιζήτητος μπασίστας για διάφορους χώρους της μουσικής και για καλλιτέχνες όπως ο Bill Evans, o Miles Davis, o Ray Manzarek (των Doors) κι αργότερα ο Herbie Hancock και ο Wayne Shorter. Πρωτοπόρος και στις ενορχηστρώσεις του ο Stanley Clarke έγινε και αγαπημένος συνθέτης στο Hollywood, δημιουργώντας την μουσική πολλών blockbuster φιλμ για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Στον πρώτο από τους δεκάδες προσωπικούς δίσκους του το 1973 με τίτλο “Children of Forever”, την παραγωγή έκανε ο Chick Corea, ενώ ένας από τους πιο επιτυχημένους δίσκους του είναι το “Schools Out”, το ομώνυμο κομμάτι του οποίου ζητούν επίμονα οι fans σε κάθε συναυλία του!

Στην πολυκύμαντη καριέρα του ο Stanley Clarke έχει κερδίσει πλέον, εκτός των Grammy και των δεκάδων υποψηφιοτήτων για Grammy, αναρίθμητα Emmy και κάθε είδους βραβείο εντός κι εκτός της jazz σκηνής, με αξιοσημείωτη αναγνώριση από την κλασσική, την pop, την R & B και τη soul, αποτελώντας για περισσότερα από 50 χρόνια μια κορυφαία προσωπικότητα της παγκόσμιας μουσικής.

Φροντίζοντας ακόμη να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή του ο σπουδαίος Stanley Clarke, στην πιο ώριμη φάση της ζωής του, μας φέρνει την κλασική all star μπάντα του, αποτελούμενη από τον ξεχωριστό και παλιό συνεργάτη του Cameron Graves στα keyboards, τον μοναδικό Beka Gochiashvili στο πιάνο και τον φανταστικό Mike Mitchell στα τύμπανα, σε μία και μοναδική βραδιά στην Αθήνα. Το ραντεβού με τον μυθικό κι αγαπημένο καλλιτέχνη είναι την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, εκεί που συναντάμε τους jazz Μasters, στο Θέατρο Παλλάς.

Stanley Clarke: Electric bass / Acoustic bass

Cameron Graves: Keyboards

Beka Gochiashvili: Piano

Mike Mitchell: Drums

www.stanleyclarke.com

Info

STANLEY CLARKE BAND

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:00 – ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ, Βουκουρεστίου 3-5 Αθήνα Πληροφορίες: 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: από 30€ Προπώληση εισιτηρίων https://www.more.com/gr-el/tickets/music/stanley-clarke/