Αλεξάνδρεια: Μια μεγαλειώδης θεατρική παραγωγή από 14 Νοεμβρίου στο θέατρο Παλλάς

Αλεξάνδρεια: Σταυροδρόμι πολιτισμών, πόλη των αντιθέσεων, της φαντασίας και της μνήμης. Κάθε γωνιά της κρύβει ιστορίες έρωτα, πάθους και εξουσίας. Κι εκεί, κάτω από τον απέραντο ουρανό της, η νεαρή Άννα θα βρει τον κόσμο που πάντα ονειρευόταν αλλά και πτυχές του που ποτέ δεν περίμενε.

Το Θέατρο Παλλάς παρουσιάζει την παράσταση «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού, και πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιου. Μια ιστορία όπου ο έρωτας, η Ιστορία και η ανθρώπινη μοίρα μπλέκονται σε μια μοναδική, πολυδιάστατη, θεατρική εμπειρία.

Αθήνα, δεκαετία του ’60. Η Άννα, μια διάσημη ηθοποιός, μετά την απρόσμενη επίσκεψη ενός νεαρού δημοσιογράφου, έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της. Ένα παλιό βιβλίο, θ’ ανοίξει μια ρωγμή και θα εισβάλλουν οι μνήμες που χρόνια προσπαθούσε να αποφύγει. Και τότε ξαναζωντανεύει μέσα της… η Αλεξάνδρεια των Ελλήνων, τη δεκαετία του ’30.

Μια πόλη-σταυροδρόμι πολιτισμών, αντιθέσεων και συμφερόντων, όπου «τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται». Κοινωνικές διακρίσεις, πολιτικά παιχνίδια και υπόγειες εντάσεις διαμορφώνουν τη ζωή σε κάθε επίπεδο. Μέσα στο θυελλώδες αυτό σκηνικό, το ελληνικό πνεύμα ανθίζει. Οι Έλληνες ζουν και δημιουργούν κάτω από τον καταγάλανο ουρανό́ της πόλης.

Η τότε νεαρή Άννα, ονειρεύεται έναν άλλο κόσμο. Το ταλέντο της, εκρηκτικό και αδιαμφισβήτητο, θα την οδηγήσει σε μια λαμπερή, αλλά ταυτόχρονα επικίνδυνη κοινωνία. Εκεί, ένας παθιασμένος έρωτας θα γεννηθεί ανάμεσα σ’ εκείνη και τον Αλέξανδρο, ένας έρωτας περιτριγυρισμένος από ανισότητα, κοινωνικά στερεότυπα και φόβο. Στη σχέση τους, καθρεφτίζονται τα ταξικά και ηθικά διλήμματα μιας ολόκληρης εποχής.

Καθώς η Μέση Ανατολή βράζει από γεωπολιτικά συμφέροντα και παρασκήνια εξουσίας, Άγγλοι, Γάλλοι, Άραβες, Εβραίοι διεκδικούν την κυριαρχία τους φτάνοντας το «παιχνίδι» στα άκρα. Ένας φόνος, ανατρέπει την προσωπική ιστορία της Άννας, εμπλέκοντάς την αναπόφευκτα με τη μεγάλη Ιστορία της ανθρωπότητας. Η Άννα αφηγείται όχι μόνο τη δική της ζωή, αλλά και την αθέατη πλευρά μιας εποχής που σημάδεψε έναν ολόκληρο κόσμο.

Με έντονη την παρουσία ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, η παράσταση αποτυπώνει στη σκηνή μια εποχή όπου η Αλεξάνδρεια αποτέλεσε το λίκνο του πολιτισμού, της επιστήμης και της πνευματικής αναγέννησης από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.

Τους ρόλους ενσαρκώνει, ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών:

Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Λήδα Ματσάγγου, Γιώργος Ψυχογυιός, Γιάννης Στόλλας, Γιάννης Μάνιος, Αλέξανδρος Σιάτρας, Δημήτρης, Μαχαίρας, Χρίστος Νικολάου, Δανάη Πολίτη, Ειρήνη Βαλατσού, Άννα Λεμπεντένκο, Παναγιώτης Παντέρας, Μάγια Βασιλάκη, Νίκος Φραντζέσκος, Βασιλική Σουρρή, Ηλιάνα Ιωαννίδου.

