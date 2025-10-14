search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 15:34
ΘΕΑΤΡΟ

14.10.2025 15:10

Το θρυλικό «Καπλάνι της Βιτρίνας» επιστρέφει για 2η χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

14.10.2025 15:10
kaplani_1

Το Καπλάνι της Βιτρίνας, η μοναδική παράσταση για παιδιά που παρακολούθησαν μέσα σε μια σεζόν περισσότεροι από 40 χιλιάδες θεατές και που αποτέλεσε πρώτη επιλογή δασκάλων και εκπαιδευτικών για το 2024-2025, επιστρέφει λόγω της τεράστιας μεγάλης ζήτησης για δεύτερη χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Ανανεωμένη και με διαδραστικά-βιωματικά εργαστήρια η παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 26 Οκτωβρίου 2025, με  την ευκαιρία της συμπλήρωσης πέντε χρόνων από το θάνατο της συγγραφέως του έργου, Αλκης Ζέη.

Έργο-σταθμός στη λογοτεχνία για παιδιά και εφήβους, το «Καπλάνι της Βιτρίνας» έχει λάβει πλήθος διεθνών διακρίσεων, καθώς κυκλοφορεί σε 39 ξένες εκδόσεις, μεταφρασμένο σε 22 διαφορετικές γλώσσες, ενώ συμπλήρωσε πρόσφατα 60 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία.

Μετά τη μεγάλη της επιτυχία, η παράσταση έρχεται και τη νέα σεζόν για να αφηγηθεί στην Κεντρική Σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης τη συναρπαστική ιστορία του, που λατρεύτηκε από γενιές αναγνωστών. Την ιστορία του ανθρώπου προς την κατάκτηση της ελευθερίας του.

Μια παραγωγή του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» για θεατές 5 ετών και άνω.

Συντελεστές

  • Διασκευή – Σκηνοθεσία – Στίχοι τραγουδιών: Δήμητρα Λαρεντζάκη
  • Σκηνικό: Κατερίνα Παπαγεωργίου
  • Κοστούμια: Μαρία Καβαλιώτη
  • Μουσική: Κώστας Βόμβολος
  • Χορογραφίες- Επιμέλεια κίνησης: Πασχαλιά Ακριτίδου
  • Σχεδιασμός Φωτισμών: Βαγγέλης Χαλκιαδάκης
  • Μάσκες: Ολυμπία Σιδερίδου
  • Παραγωγή: Πολιτιστικός Οργανισμός «Λυκόφως» – Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Παίζουν (Αλφαβητικά)

  • Χριστίνα Βράκα: θεία Δέσποινα / Συγγραφέας
  • Μαρία Γκιώνη: Σταματίνα/ Πιπίτσα
  • Ειρήνη Ιωάννου – Παπανεοφύτου: Μυρτώ
  • Δήμητρα Καραγιώργου: Μέλια
  • Αγάπη Μουστρή: Άρτεμη /Καπλάνι / κα. Νομάρχου
  • Δημήτρης Όντος: ξάδερφος Νίκος / ο πρόξενος της Ολλανδίας
  • Τάσος Τυρογαλάς: Νόλης / ο Νομάρχης
  • Θανάσης Χαλκιάς : Παππούς / ο Δεσπότης

