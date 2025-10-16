«Bass-Euphoria: Μουσική του υποκόσμου» – Προστίθεται μία ακόμα συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο ΒΜΦ | 20.10 στις 20:30

Λόγω αυξημένης ζήτησης, προστίθεται μία ακόμα συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, λόγω της αυξημένης ζήτησης κι έπειτα από την εξάντληση των εισιτηρίων για τη συναυλία του συνόλου «Bass-Euphoria: Μουσική του υποκόσμου» τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά την επανάληψη της εκδήλωσης την ίδια ημέρα, στις 20:30.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επιτυχημένη στιγμή της συνεργασίας των δύο φορέων πολιτισμού, η οποία δείχνει τη δυναμική του θεσμού των «Μουσικών Περιπάτων» της Ορχήστρας σε εναλλακτικούς χώρους συναυλιών και την απήχησή τους.

Ένα κουαρτέτο από κοντραμπάσα δεν είναι καθόλου συνηθισμένος συνδυασμός οργάνων για ένα μουσικό σύνολο, και το κοντραμπάσο πολύ σπάνια παίρνει τον ρόλο της μελωδίας σε μια ορχήστρα. Παρόλα αυτά, σε αυτήν τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στο Νέο Υδαταέριο, ένα μοναδικό κτίριο ιδιαίτερης βιομηχανικής αισθητικής, το κοντραμπάσο γίνεται απόλυτος πρωταγωνιστής. Τέσσερις κοντραμπασίστες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών πρόκειται να μας «ξεναγήσουν» σε σπάνια παιζόμενο ρεπερτόριο που προέρχεται από πολλές εποχές, με τον ερεθιστικό τίτλο «Μουσική του υποκόσμου».

Οι μουσικοί της συναυλίας γράφουν για το πρόγραμμα: «4 μπασίστες διεκδικούν να βγουν από τις σκιές του μουσικού υποκόσμου και να κατακτήσουν μια θέση ανάμεσα σε αυτούς που απολαμβάνουν το δώρο του “κόσμου” της Μουσικής, του στολιδιού της, που δεν είναι άλλος από την Μελωδία. Παίζοντας μεταγραφές αλλά και έργα γραμμένα εξαρχής για τέσσερα κοντραμπάσα, ξεκινώντας από την Αγγλική Αναγέννηση και φθάνοντας έως τον 20ο αιώνα, το κουαρτέτο κοντραμπάσων της ΚΟΑ “Bass Euphoria” σας προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον ιδιαίτερο, σκοτεινό αλλά και γεμάτο αρμονικούς ήχους του βαθύτερου των οργάνων της Ορχήστρας, του κοντραμπάσου».

Πριν από τη συναυλία θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη περιήγηση σε επιλεγμένους χώρους του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου.

Το πρόγραμμα με μία ματιά

ΤΟΝΙ ΟΣΜΠΟΡΝ (1922–2009)

All in A Day’s Work: Kick Start, Free Time, Rush Hour

ΓΙΟΧΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΜΠΑΧ (1685–1750)

Die Kunst Der Fuge – Contrapunctus I

Σουίτα αρ. 3: Air

ΤΖΟΝ ΓΟΥΟΡΝΤ (1571–1638)

Φαντασία αρ. 23

ΚΟΛΙΝ ΜΠΡΑΜΠΙ (1933–2018)

Σουίτα για 4 κοντραμπάσα

Pesante–Allegro, Larghetto–Allegro, Larghetto–Andante Tranquillo

ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΜΠΡΑΜΣ (1833–1897)

Ουγγρικός χορός αρ. 5

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΑΝΤΣΙΝΙ (1690–1768)

Largo σε σολ ελάσσονα

ΓΙΕΠΕΣ ΚΟΡΟΝΑΔΟ (άγνωστα στοιχεία)

Penumbras

ΑΣΤΟΡ ΠΙΑΤΣΟΛΑ (1921–1992)

Oblivion

ΝΤΑΡΙΛ ΡΑΝΣΟΥΙΚ (γενν. 1946)

American Basses, Strauss in the Doghouse

Συμμετέχουν:

Άγγελος Ρεπαπής | κοντραμπάσο

| κοντραμπάσο Χάρης Παζαρούλας | κοντραμπάσο

| κοντραμπάσο Γιάννης Μπαμπαλούκας | κοντραμπάσο

| κοντραμπάσο Σεραΐνα Σεΐδου | κοντραμπάσο

Πληροφορίες

«Bass-Euphoria: Μουσική του υποκόσμου»

Δευτέρα 20.10.2025, στις 20:30

Κτίριο Νέο Υδαταέριο (ισόγειο)

Γενική είσοδος στο Μουσείο: 2€

Για περιορισμένο αριθμό ατόμων. Σημείο συνάντησης: Κτίριο Νέο Υδαταέριο

Περισσότερες πληροφορίες στο site της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών