search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 20:53
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 19:38

Χρυσοχοΐδης: Σωστή και μετρημένη η απόφαση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αποκαθιστά το εθνικά αυτονόητο

16.10.2025 19:38
XRYSOXOIDIS

Στην απόφαση του πρωθυπουργού, να ανατεθεί η ευθύνη για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναφέρθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτηρίζοντάς τη «σωστή» και «μετρημένη».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη  σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «κάποιοι επιχειρούν να διαμορφώσουν μία πολιτική κόντρα για κάτι που είναι ιερό και κοινό».

«Η αστυνομία αυτό που έκανε ως τώρα, θα συνεχίσει να το κάνει. Δηλαδή, να διαχειρίζεται την ασφάλεια του μνημείου και της ευρύτερης περιοχής», πρόσθεσε ο ίδιος.

Χρυσοχοΐδης για Άγνωστο Στρατιώτη: Να σεβαστούμε ότι χιλιάδες άνθρωποι πηγαίνουν να πενθήσουν

«Γίνεται υπερβολικός θόρυβος για ένα θέμα που είναι τόσο αυτονόητο», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για το ζήτημα με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, προσθέτοντας ότι: «Θεωρώ ότι η απόφαση είναι σωστή και ταυτόχρονα μετρημένη, με την έννοια ότι αποκαθιστά το εθνικά αυτονόητο. Είναι ένα ιερό μνημείο, ένας ιερός τόπος, εθνικός τόπος. Σε ό,τι αφορά την αστυνομία, η αστυνομία αυτό που έκανε ως τώρα, θα συνεχίσει να το κάνει. Δηλαδή, να διαχειρίζεται την ασφάλεια του μνημείου και της ευρύτερης περιοχής».

«Η ευθύνη διαχείρισης θα ανήκει στο στρατό. Η ευθύνη για την τάξη και την ασφάλεια ανήκει στην αστυνομία, όπως ανήκει όλη η Ελλάδα. Αυτό είναι το αυτονόητο. Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό. Απλώς ανατίθεται στις Ένοπλες Δυνάμεις η διαχείριση αυτού του χώρου, η ευθύνη ίσως του πιο ιερού μνημείου της χώρας και του έθνους», συνέχισε.

«Εδώ και κάποιους μήνες, με αφορμή το τραγικό περιστατικό των Τεμπών, έχει διαμορφωθεί εκεί ένας χώρος όπου χιλιάδες άνθρωποι, με τον δικό του τρόπο ο καθένας, πηγαίνουν να προσκυνήσουν ή να πενθήσουν την απώλεια τόσων ανθρώπων. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται. Διάβαζα ότι κάποιοι θέλουν να πάνε να κάνουν εκεί μία κατάληψη και μία διαδήλωση… Επιχειρούν κάποιοι, δηλαδή, να δώσουν μια πολιτική κόντρα για ένα πράγμα το οποίο είναι ιερό και κοινό. Γιατί πρέπει να κάνουμε πολιτική κόντρα για αυτό το θέμα τώρα;… Αυτό το οποίο πρέπει να φροντίσουμε είναι να αποκαταστήσουμε ότι αρκεί ένας ιερός χώρος και κοινός για όλους μας», πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Δε θα σβήσουμε τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών – Καμία νέα αναγραφή μετά την τροπολογία

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ουραγός στο διεθνές πεδίο η Ελλάδα» – Σκληρή κριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, Άγνωστο Στρατιώτη και Τέμπη

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταφεύγει στα ψέματα και στην παραπλάνηση και για την εξωτερική πολιτική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaritsis – zoi – androulakis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το… πηγαδάκι Ανδρουλάκη – Κωνσταντοπούλου – Χαρίτση στη Βουλή

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία προ των πυλών – Πού θα χτυπήσει, σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Πούτιν έδωσαν ραντεβού στη Βουδαπέστη: Προκαταρκτικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα

liam payne – kate cassidy – new
LIFESTYLE

Λίαμ Πέιν: Το μήνυμα της συντρόφου του ένα χρόνο μετά τον θάνατό του – «Θα μου λείπεις για όλη μου τη ζωή»

sygkentrosi-palestine
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛ.ΑΣ. απαγόρευσε συγκέντρωση για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 20:48
xaritsis – zoi – androulakis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το… πηγαδάκι Ανδρουλάκη – Κωνσταντοπούλου – Χαρίτση στη Βουλή

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία προ των πυλών – Πού θα χτυπήσει, σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Πούτιν έδωσαν ραντεβού στη Βουδαπέστη: Προκαταρκτικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα

1 / 3