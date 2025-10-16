Χρυσοχοΐδης: Σωστή και μετρημένη η απόφαση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αποκαθιστά το εθνικά αυτονόητο

Στην απόφαση του πρωθυπουργού, να ανατεθεί η ευθύνη για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναφέρθηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτηρίζοντάς τη «σωστή» και «μετρημένη».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «κάποιοι επιχειρούν να διαμορφώσουν μία πολιτική κόντρα για κάτι που είναι ιερό και κοινό».

«Η αστυνομία αυτό που έκανε ως τώρα, θα συνεχίσει να το κάνει. Δηλαδή, να διαχειρίζεται την ασφάλεια του μνημείου και της ευρύτερης περιοχής», πρόσθεσε ο ίδιος.

Χρυσοχοΐδης για Άγνωστο Στρατιώτη: Να σεβαστούμε ότι χιλιάδες άνθρωποι πηγαίνουν να πενθήσουν

«Γίνεται υπερβολικός θόρυβος για ένα θέμα που είναι τόσο αυτονόητο», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για το ζήτημα με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, προσθέτοντας ότι: «Θεωρώ ότι η απόφαση είναι σωστή και ταυτόχρονα μετρημένη, με την έννοια ότι αποκαθιστά το εθνικά αυτονόητο. Είναι ένα ιερό μνημείο, ένας ιερός τόπος, εθνικός τόπος. Σε ό,τι αφορά την αστυνομία, η αστυνομία αυτό που έκανε ως τώρα, θα συνεχίσει να το κάνει. Δηλαδή, να διαχειρίζεται την ασφάλεια του μνημείου και της ευρύτερης περιοχής».

«Η ευθύνη διαχείρισης θα ανήκει στο στρατό. Η ευθύνη για την τάξη και την ασφάλεια ανήκει στην αστυνομία, όπως ανήκει όλη η Ελλάδα. Αυτό είναι το αυτονόητο. Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό. Απλώς ανατίθεται στις Ένοπλες Δυνάμεις η διαχείριση αυτού του χώρου, η ευθύνη ίσως του πιο ιερού μνημείου της χώρας και του έθνους», συνέχισε.

«Εδώ και κάποιους μήνες, με αφορμή το τραγικό περιστατικό των Τεμπών, έχει διαμορφωθεί εκεί ένας χώρος όπου χιλιάδες άνθρωποι, με τον δικό του τρόπο ο καθένας, πηγαίνουν να προσκυνήσουν ή να πενθήσουν την απώλεια τόσων ανθρώπων. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται. Διάβαζα ότι κάποιοι θέλουν να πάνε να κάνουν εκεί μία κατάληψη και μία διαδήλωση… Επιχειρούν κάποιοι, δηλαδή, να δώσουν μια πολιτική κόντρα για ένα πράγμα το οποίο είναι ιερό και κοινό. Γιατί πρέπει να κάνουμε πολιτική κόντρα για αυτό το θέμα τώρα;… Αυτό το οποίο πρέπει να φροντίσουμε είναι να αποκαταστήσουμε ότι αρκεί ένας ιερός χώρος και κοινός για όλους μας», πρόσθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

