Cyprus Airways: Παρουσίασε το χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων, ενισχύει συνδέσεις Αθήνας και λανσάρει νέα γραμμή για Ηράκλειο

Το χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων της Cyprus Airways παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η εταιρεία σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στη διεύρυνση του δικτύου της εταιρείας από τη Λάρνακα, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική δέσμευση για ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κεντρικό στοιχείο αποτέλεσε η γραμμή Λάρνακα–Αθήνα, η οποία παραμένει σημαντικός άξονας τόσο για ταξίδια αναψυχής όσο και για επαγγελματικά ταξίδια μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου παρουσίασαν νέες χειμερινές δραστηριότητες για ταξιδιώτες εκτός υψηλής περιόδου, όπως χριστουγεννιάτικες αγορές, εορταστικά γεγονότα, εμπειρίες σκι στα βουνά και πολυτελείς αποδράσεις σε SPA κορυφαίων θέρετρων του νησιού.

Η Cyprus Airways ανακοίνωσε επίσης τη νέα απευθείας γραμμή Λάρνακα–Ηράκλειο, η οποία θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2025, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα μεταξύ Κύπρου και Κρήτης, αλλά και το δίκτυο της εταιρείας εντός και πέραν της Ελλάδας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι ΜΜΕ, ταξιδιωτικοί influencers και στελέχη του τουριστικού κλάδου από Κύπρο και Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη συνεργασία Cyprus Airways – Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, που ενισχύει τις ταξιδιωτικές ευκαιρίες και την οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cyprus Airways, Θάνος Πασχάλης, δήλωσε: «Η Αθήνα παραμένει κεντρική πύλη του δικτύου μας, συνδέοντας Κύπρο και Ελλάδα. Με τη νέα γραμμή Λάρνακα–Ηράκλειο ενισχύουμε τη συνδεσιμότητα και παρέχουμε περισσότερες επιλογές στους επιβάτες μας, στηρίζοντας τον τουρισμό και τις επιχειρηματικές σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Από τη βάση της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, η Cyprus Airways λειτουργεί ευρωπαϊκό και μεσανατολικό δίκτυο που περιλαμβάνει Παρίσι, Μιλάνο, Βαρκελώνη, Βενετία, Τελ Αβίβ, Ντουμπάι, Βηρυτό, Αθήνα και πολλά ελληνικά νησιά. Η προσθήκη του Ηρακλείου προσφέρει πρόσβαση σε αρχαιολογικούς χώρους, γραφικά χωριά και παράκτιο πολιτισμό της Κρήτης.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εξυπηρετεί πάνω από 32 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως και ξεχωρίζει για την επιχειρησιακή αριστεία, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία στην εμπειρία επιβατών. Μέσω στρατηγικής ανάπτυξης δικτύου, ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας ως βιώσιμου ταξιδιωτικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Cyprus Airways, υπό την επωνυμία Charlie Airlines Ltd, διαθέτει στόλο Airbus A320 και A220 και απασχολεί πάνω από 150 επαγγελματίες που διασφαλίζουν ασφάλεια, αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης. Ως πιστοποιημένος αερομεταφορέας IOSA, τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, προσφέροντας στους επιβάτες φρεσκοπαρασκευασμένα σνακ, δωρεάν ψυχαγωγία AirFi και γενναιόδωρα όρια αποσκευών.

Η εταιρεία επενδύει σε βιώσιμες πρακτικές, χρησιμοποιώντας αποδοτικότερα αεροσκάφη και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρωτοβουλίες, στοχεύοντας σε μια πιο «πράσινη» και συνδεδεμένη Μεσόγειο. Συνδυάζοντας σύγχρονη άνεση, κυπριακή φιλοξενία και στρατηγικές συνεργασίες, η Cyprus Airways ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως σημαντικού αεροπορικού κόμβου και παραμένει προτιμώμενη επιλογή για ταξιδιώτες αναψυχής και επαγγελματίες.

