search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 14:22
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 13:27

Διπλή διάκριση για τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό στα Hellenic Responsible Business Awards 2025

16.10.2025 13:27
HRB GOLD STICKER_1

Η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός διακρίθηκαν για ακόμη μία χρονιά στα Hellenic Responsible Business Awards, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, καινοτομία και ουσιαστική συνεισφορά στην κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες.

Οι δύο εταιρίες απέσπασαν:

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Ταξίδι, Μεταφορές» για τις «Διαδρομές».

Οι «Διαδρομές» είναι το πρώτο microsite πανευρωπαϊκού επιπέδου που δημιουργήθηκε από τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό, στην Ελλάδα, για την Ελλάδα και δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να ανακαλύψει μοναδικούς θησαυρούς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Με μήνυμα «Ζούμε σε μια χώρα γεμάτη θησαυρούς. Ας τους ανακαλύψουμε παρέα!» αποτυπώνεται πλήρως η φιλοσοφία των εταιρειών για υπεύθυνη, βιώσιμη και εμπλουτισμένη ταξιδιωτική εμπειρία.

Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Ενέργειες για την Κοινωνία» απέσπασαν οι εταιρείες για τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας που υλοποιούν, με επίκεντρο την Οδική Ασφάλεια, την Πολιτιστική Ανάδειξη και την Εκπαίδευση των παιδιών.

Αναλυτικότερα, οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν:

  • την εγκατάσταση ΑΙ καμερών στους κόμβους των αυτοκινητοδρόμων ευθύνης τους,
  • τη μακροχρόνια συνεργασία με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»,
  • καθώς και τη στρατηγική συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (Ι.Ο.Α.Σ.), στο πλαίσιο της οποίας από το 2015 υλοποιείται το πρόγραμμα «Ασφαλώς Ποδηλατώ» για μαθητές Δημοτικού.
     Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022 δημιουργήθηκε το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής «Σείριος» στον ΣΕΑ Μαλακάσας – ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος που προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα βιωματικής εκπαίδευσης στη σωστή οδική συμπεριφορά.

Οι δύο εταιρείες συνεχίζουν με συνέπεια και όραμα να επενδύουν στην οδική ασφάλεια, την καινοτομία και την κοινωνική συνεισφορά, αποδεικνύοντας ότι οι αυτοκινητόδρομοι μπορεί να συνυπάρχουν αρμονικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Με δράσεις που εμπνέουν, έργα που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα και συνεργασίες που ενισχύουν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός συνεχίζουν το ταξίδι τους προς ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον για όλους.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEGA STORIES-gaza-4
MEDIA

MEGA: Η γενοκτονία και η «επόμενη μέρα» σε Ισραήλ- Γάζα στην πρεμιέρα (16/10) της εκπομπής «MEGA Stories» – Αποστολή στα σύνορα

koutsoubas_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Κουτσούμπας: Ο διάλογος με την Τουρκία είναι ναρκοθετημένος

shutdown-1
ΚΟΣΜΟΣ

Προσωρινό «μπλόκο» δικαστή στις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω shutdown

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

Η συγκλονιστική «Ράβδος» επιστρέφει στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής

Τσαβούσοβλου: Θα «εξοντωθούν» οι Κούρδοι μαχητές που θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας στη Συρία - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έτοιμες να αναλάβουν δράση στη Γάζα, δηλώνουν πηγές του υπουργείου Άμυνας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 14:21
MEGA STORIES-gaza-4
MEDIA

MEGA: Η γενοκτονία και η «επόμενη μέρα» σε Ισραήλ- Γάζα στην πρεμιέρα (16/10) της εκπομπής «MEGA Stories» – Αποστολή στα σύνορα

koutsoubas_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή – Κουτσούμπας: Ο διάλογος με την Τουρκία είναι ναρκοθετημένος

shutdown-1
ΚΟΣΜΟΣ

Προσωρινό «μπλόκο» δικαστή στις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω shutdown

1 / 3