Διπλή διάκριση για τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό στα Hellenic Responsible Business Awards 2025

Η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός διακρίθηκαν για ακόμη μία χρονιά στα Hellenic Responsible Business Awards, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, καινοτομία και ουσιαστική συνεισφορά στην κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες.
Οι δύο εταιρίες απέσπασαν:
Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Ταξίδι, Μεταφορές» για τις «Διαδρομές».
Οι «Διαδρομές» είναι το πρώτο microsite πανευρωπαϊκού επιπέδου που δημιουργήθηκε από τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό, στην Ελλάδα, για την Ελλάδα και δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να ανακαλύψει μοναδικούς θησαυρούς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Με μήνυμα «Ζούμε σε μια χώρα γεμάτη θησαυρούς. Ας τους ανακαλύψουμε παρέα!» αποτυπώνεται πλήρως η φιλοσοφία των εταιρειών για υπεύθυνη, βιώσιμη και εμπλουτισμένη ταξιδιωτική εμπειρία.
Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Ενέργειες για την Κοινωνία» απέσπασαν οι εταιρείες για τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας που υλοποιούν, με επίκεντρο την Οδική Ασφάλεια, την Πολιτιστική Ανάδειξη και την Εκπαίδευση των παιδιών.
Αναλυτικότερα, οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν:
Οι δύο εταιρείες συνεχίζουν με συνέπεια και όραμα να επενδύουν στην οδική ασφάλεια, την καινοτομία και την κοινωνική συνεισφορά, αποδεικνύοντας ότι οι αυτοκινητόδρομοι μπορεί να συνυπάρχουν αρμονικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Με δράσεις που εμπνέουν, έργα που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα και συνεργασίες που ενισχύουν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός συνεχίζουν το ταξίδι τους προς ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον για όλους.
