Odyssey Cybersecurity: Συνεργασία με Alphabit για την υπηρεσία Alphabit Sentry, ενισχύοντας διεθνή προστασία οργανισμών

Η Odyssey™ Cybersecurity, κορυφαίος πάροχος λύσεων κυβερνοασφάλειας με διεθνή παρουσία, ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με την Alphabit Cybersecurity για την ανάπτυξη και παροχή της υπηρεσίας Alphabit Sentry. Η νέα υπηρεσία, σχεδιασμένη και διαθέσιμη από την Alphabit, αξιοποιεί την πλατφόρμα ClearSkies™ Centric AI TDIR της Odyssey και τις προηγμένες δυνατότητές της στην ανίχνευση, απόκριση και αποτροπή κυβερνοαπειλών.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Alphabit, με την υποστήριξη της Odyssey, έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει την τεχνολογία της πλατφόρμας σε μια ολοκληρωμένη, καινοτόμο υπηρεσία. Η Alphabit Sentry συνδυάζει λειτουργίες ανίχνευσης, απόκρισης και διερεύνησης περιστατικών (SOC, Incident Response και Digital Forensics), ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε κανονιστικό επίπεδο.

Η cloud-native πλατφόρμα ClearSkies™ TDIR αξιοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για να ενισχύσει τις δυνατότητες των αναλυτών, προσφέροντας ταχύτερη, πιο έξυπνη και προσαρμοστική διαχείριση των απειλών και μετασχηματίζοντας τις λειτουργίες ενός SOC. Πρόκειται για τη μοναδική ελληνική πλατφόρμα με διεθνείς διακρίσεις και βραβεία, όπως η αναγνώριση της Gartner (2021 & 2024) ως μία από τις 22 κορυφαίες τεχνολογίες SIEM παγκοσμίως, καθώς και τα Data Impact Award και OEB Innovation Award.

«Η συνεργασία μας με την Alphabit Cybersecurity επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε στρατηγικούς εταίρους με την τεχνολογία ClearSkies™, δίνοντάς τους τα εργαλεία να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής αξίας στην αγορά. Το Alphabit Sentry αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία μας μπορεί να μετουσιωθεί σε ολοκληρωμένη λύση που ενισχύει την ανθεκτικότητα και την επιχειρησιακή συνέχεια οργανισμών», δήλωσε ο Απόστολος Πανδρούλας, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας – Odyssey Cybersecurity.

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει την προσήλωση της Odyssey στη δημιουργία συνεργειών με εξειδικευμένους εταίρους που διαθέτουν βαθιά γνώση της αγοράς και επιχειρησιακή συνέπεια στην παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα, υπογραμμίζει πώς η σύμπραξη τεχνολογικής και επιχειρησιακής εξειδίκευσης μπορεί να δημιουργήσει λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο: προστασία κρίσιμων υποδομών, συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ψηφιακή οικονομία.

Η Odyssey συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξή της, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, ενδυναμώνοντας την παρουσία της με νέα έργα, καινοτόμα προϊόντα και στρατηγικές συνεργασίες. Από ελληνική εταιρεία με ισχυρό όραμα, εξελίσσεται σε διεθνώς αναγνωρισμένο ηγέτη στην κυβερνοασφάλεια, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία οργανισμών κάθε μεγέθους και κλάδου κατά τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

