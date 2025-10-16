search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

16.10.2025 06:09

ΠΑΣΟΚ: Μηνύματα για ενότητα από τη μια, «κόψιμο» Πρωτόπαππα από την άλλη…

16.10.2025 06:09
Μετά τις ανακοινώσεις για την ΚΟΕΣ που θα οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο του, το κύριο μήνυμα που ήθελαν να δοθεί από την Χαριλάου Τρικούπη ήταν αυτό της ενότητας και της απόλυτης συσπείρωσης του κόμματος. Ωστόσο υπήρξαν παραφωνίες…

Έντονη ήταν αυτή της μη συμπερίληψης του Χρήστου Πρωτόπαππα. Ο πρώην Υπουργός σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες είχε εκδηλώσει την πρόθεση του να μετέχει στην Επιτροπή Διακήρυξης του συνεδρίου και μάλιστα είχε φροντίσει να ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το μήνυμα του ωστόσο έμεινε αναπάντητο.

Στις σχετικές συζητήσεις η απάντηση που δινόταν από στελέχη της ηγετικής ομάδας του κόμματος για τον αποκλεισμό ήταν ότι δεν συμπεριλήφθηκαν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, κάτι που ωστόσο δεν ισχύει για άλλα στελέχη. Εύλογα η σκέψη των περισσότερων πάει στο «κόψιμο» του Πρωτόπαππα εξαιτίας της στενής του συνεργασίας με τον Χάρη Δούκα.

