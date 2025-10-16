search
«Σαν κόκκινη κλωστή…»: Η Ρούλη Μπούα με έργα ναΐφ τεχνοτροπίας – Εγκαίνια της έκθεσης στο Ίδρυμα Μιχελή

Εγκαίνια κάνει την Τρίτη 21 Οκτωβρίου η έκθεση έργων της ναΐφ ζωγράφου Ρούλης Μπούα με τίτλο «Σαν κόκκινη κλωστή…». Η έκθεση φιλοξενείται στην Αίθουσα Εκθέσεων και Εκδηλώσεων του Ιδρύματος Μιχελή (ισόγειο).

Το θέμα της έκθεσης περιγράφει η ίδια η Ρούλη Μπούα ως εξής: «Ζωγραφίζω από παιδί σαν παιδί, παρά τη μάταιη επιμονή των δασκάλων μου στα εικαστικά να με διδάξουν, γιατί έτσι μόνο μπορώ να παίρνω μια ανάσα από όσα σοβαρά και σοβαροφανή συμβαίνουν γύρω μου…».

Ο Ιστορικός της Τέχνης, καθηγητής Στέλιος Λυδάκης, γράφει για το έργο της Μπούα:

«…η ζωγράφος ξανοίγεται στην παιδική ηλικία, στην απλή ζωή, στις ζεστές ανθρώπινες σχέσεις. Και όλα αντιμετωπίζονται με μια χαρούμενη, γιορτινή διάθεση, σαν ένα όμορφο παραμύθι ή σαν όνειρο… Η Ρούλη Μπούα επιβεβαιώνει, με το έργο της ναΐφ τεχνοτροπίας, την άποψη ότι ο ναΐφ καλλιτέχνης βασίζεται σε μια ιδιάζουσα καλλιτεχνική καταβολή…».

Η ναΐφ είναι μια κατηγορία ζωγραφικής που χαρακτηρίζεται από μια παιδικού τύπου απλοϊκότητα, τόσο στην ύλη και το περιεχόμενο όσο και στην τεχνική. Πρόκειται για την ανόθευτη, δημιουργική δύναμη που, ανεξάρτητα από τον έλεγχο της λογικής, οδηγεί στην καλλιτεχνική έκφραση. Η ναΐφ ζωγραφική συναρπάζει με την αμεσότητα, το απροβλημάτιστο, τη δροσιά της και την αθωότητά της.

Το Ίδρυμα Παναγιώτη & Έφης Μιχελή, τιμώντας την επιθυμία της ιδρύτριάς του, ναΐφ ζωγράφου Έφης Μιχελή (1906–1984), για την προβολή και ανάδειξη της ναΐφ ζωγραφικής, συνεχίζει να την παρουσιάζει στο ευρύ κοινό. Ήδη από το 2013 δίνει τη δυνατότητα σε σύγχρονους Έλληνες ναΐφ ζωγράφους να εκθέτουν τα έργα τους στην Αίθουσα Εκθέσεων και Εκδηλώσεών του, δημιουργώντας έτσι τον πυρήνα της «Συλλογής Ελληνικής Ναΐφ Ζωγραφικής».

Στους καλλιτέχνες δίνεται απόλυτη ελευθερία στην επιλογή και στον τρόπο παρουσίασης του έργου τους.

Ταυτόχρονα, το Ίδρυμα ταξιδεύει τα έργα της Έφης Μιχελή, καθώς και αυτά της μόνιμης Συλλογής του, σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η έκθεση της ναΐφ ζωγράφου Ρούλης Μπούα με τίτλο «Σαν κόκκινη κλωστή…» πρωτοπαρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2024, στη Βιβλιοθήκη Bissell του Κολλεγίου Ανατόλια, και είναι αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας του Ιδρύματος με τη ζωγράφο.

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα από πρόσφατες και παλαιότερες ενότητές της, όπου μέσα από εικόνες καθημερινότητας, παραμυθιού και μνήμης, ξετυλίγεται — σαν κόκκινη κλωστή — μια αφήγηση για τον χρόνο, το όνειρο και τη γυναικεία ματιά.

Πληροφορίες Έκθεσης

Εγκαίνια: Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, 18:30–21:30 μ.μ.

Διάρκεια έκθεσης: 21 Οκτωβρίου – 20 Νοεμβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 12:00–20:00

Τετάρτη και Σάββατο: 11:00–15:00

1 / 3