Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι τα κατοικίδια μπορούν να θεωρηθούν «αποσκευές» – Πώς η απόφαση «βολεύει» τις αεροπορικές εταιρίες

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα κατοικίδια μπορούν να θεωρηθούν ως «αποσκευές», την ώρα που οι κηδεμόνες τους επιδιώκουν υψηλότερες αποζημιώσεις για ζώα που χάνονται κατά τη διάρκεια διεθνών πτήσεων.

Η απόφαση προέκυψε από υπόθεση στην οποία ένας σκύλος δραπέτευσε από το κλουβί του στο αεροδρόμιο του Μπουένος Άιρες τον Οκτώβριο του 2019 και δεν εντοπίστηκε ποτέ.

Ο ιδιοκτήτης του ζήτησε αποζημίωση 5.000 ευρώ από την αεροπορική εταιρεία Iberia, η οποία παραδέχτηκε την απώλεια αλλά υποστήριξε ότι η ευθύνη περιορίζεται βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις παραδιδόμενες αποσκευές.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατέληξε ότι η Σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999, η οποία διέπει την ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών για τις αποσκευές, ισχύει για όλα τα αντικείμενα που μεταφέρονται στον χώρο αποσκευών, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιδίων. Παρόλο που το δίκαιο της ΕΕ και η ισπανική νομοθεσία αναγνωρίζουν τα ζώα ως αισθανόμενα όντα, το δικαστήριο τόνισε ότι το πλαίσιο της Σύμβασης του Μόντρεαλ εστιάζει σε υλικές αποζημιώσεις για απολεσθέντα ή κατεστραμμένα αντικείμενα.

Ως εκ τούτου, οι αεροπορικές εταιρείες δεν υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις πέραν των ανώτατων ορίων που ορίζει η Σύμβαση του Μόντρεαλ, εκτός αν ο επιβάτης έχει δηλώσει «ειδικό ενδιαφέρον» για το αντικείμενο — ένας μηχανισμός που σχεδιάστηκε για άψυχα αντικείμενα.

«Το δικαστήριο διαπιστώνει ότι τα κατοικίδια δεν εξαιρούνται από την έννοια των “αποσκευών”. Παρόλο που η συνηθισμένη σημασία της λέξης ‘αποσκευές’ αναφέρεται σε αντικείμενα, αυτό από μόνο του δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα κατοικίδια εξαιρούνται από αυτή την έννοια», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το Politico, η απόφαση της Πέμπτης επιβεβαιώνει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, περιορίζοντας την ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών για απολεσθέντα κατοικίδια, εκτός αν οι επιβάτες έχουν κάνει ειδική δήλωση για αυξημένη κάλυψη. Για τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, η απόφαση παρέχει νομική σαφήνεια και τις προστατεύει από μεγαλύτερες απαιτήσεις.

Η απόφαση του δικαστηρίου θα καθοδηγήσει τα εθνικά δικαστήρια στην εξισορρόπηση του διεθνούς δικαίου αερομεταφορών με τα πρότυπα προστασίας των ζώων της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης:

Προσωρινό «μπλόκο» δικαστή στις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω shutdown

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έτοιμες να αναλάβουν δράση στη Γάζα, δηλώνουν πηγές του υπουργείου Άμυνας

Υποβρύχιο Titan: Κακός μηχανικός σχεδιασμός η αιτία του δυστυχήματος λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι