Το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην καρδιά της Ευρώπης – Ευρωπαϊκά εύσημα στον Δημήτρη Κουρέτα

Εκδήλωση της Περιφέρειας στο Ευρωκοινοβούλιο

Το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο πολιτικής προστασίας, το οποίο στηρίζεται στο καινοτόμο -μοναδικό πανελλαδικά- Κέντρο Πολιτικής Προστασίας που έχει έδρα το Διοικητήριο της Περιφέρειας στη Λάρισα, παρουσίασε σε Έλληνες ευρωβουλευτές, σε στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε Θεσσαλούς που δραστηριοποιούνται στις Βρυξέλλες, καθώς επίσης και σε υπηρεσιακά στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, που τον συνόδευαν στην Εβδομάδα των Περιφερειών (European Week) της Ε.Ε., ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, σε εκδήλωση που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Ευρωκοινοβούλιο.

Παρουσία των ευρωβουλευτών κ.κ. Βαγγ. Μειμαράκη, Μαν. Κεφαλογιάννη, Γ. Αυτιά, Γ. Μανιάτη, Αθ. Αρναούτογλου, Ελ. Κουντουρά και Νικ. Φαραντούρη -σε δεύτερο βαθμό ενημερώθηκαν και οι Ελ. Βόζενμπεργκ, Ελ. Νικολάου-Αλαβάνος-, του Δημάρχου Λαρισαίων Αθανάσιου Μαμάκου και του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΛ Κώστα Αργυρόπουλου, ο Δημ. Κουρέτας παρουσίασε τον πρότυπο τρόπο λειτουργίας του επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και υποστηρίζεται από την παρουσία κλιμακίου της Πυροσβεστικής και από τη σημαντική προσφορά εθελοντικών πιστοποιημένων οργανώσεων. Η αυτοτελής Διεύθυνση του Κέντρου αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και την ψηφιακή καινοτομία καθώς κι όλα τα διαθέσιμα συστήματα τεχνολογίας για την πρωτοποριακή λειτουργία του Κέντρου.

Δημ. Κουρέτας

Αναλυτικότερα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας, η οποία έχει ενισχυθεί σημαντικά από τις παρεμβάσεις της Περιφερειακής Αρχής, ενώ σε συνεργασία με την κυβέρνηση αναμένεται σύντομα να υλοποιηθούν μεγάλα έργα υποδομής, όπως τα φράγματα και τα έργα ορεινής υδρονομίας που θα ενισχύσουν περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας στους θεσσαλούς πολίτες.

Στη συνέχεια ο Δημ. Κουρέτας παρουσίασε τα ιστορικά δεδομένα που αφορούν πλημμύρες, ποτάμια και ρέματα, καθώς και δεδομένα πυρκαγιών και ρηγμάτων που καταγράφονται από το Κέντρο, αλλά και τα υπό κατασκευή και άμεσης παράδοσης (αρχές 2026) έργα, που εντάσσονται στο Σύστημα Άμεσης Προειδοποίησης πλημμυρών. «Σε συνεργασία ΕΛΚΕΘΕ και ΕΘΝΙΚΟ Αστεροσκοπείου Αθηνών και με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας υλοποιείται μία εφαρμογή, η οποία και με τη χρήση A.I. θα συνδέει την πρόβλεψη βροχοπτώσεων με την άνοδο της στάθμης των ποταμών. Στόχος είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη πρόβλεψη 1 έως 3 24ωρα πριν την εκδήλωση του φαινομένου. Ακόμη προβλέπεται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας η δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης περιστατικών D4H, την οποία ετοιμάζει ως Κεντρικό Επιχειρησιακό Πίνακα (Common Operating Picture) καλύπτοντας όλο τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών, με τα παρακάτω οφέλη: Ενοποιημένη εικόνα όλων των ενεργειών, καταγραφή σε πραγματικό χρόνο (traceability), γρήγορη παραγωγή εκθέσεων – χωρίς χειροκίνητα excel, μείωση του χρόνου συντονισμού μεταξύ ΠΕ, ευθυγράμμιση με ISO 22320:2018 (Incident Management Guidelines)» σημείωσε ο Περιφερειάρχης.

Τα εύσημα των Ευρωβουλευτών

Οι ευρωβουλευτές με τη σειρά τους, απένειμαν τα εύσημα στον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, τόσο για τη διοργάνωση της εκδήλωσης στην «καρδιά» του Ευρωκοινοβουλίου, όσο και για το πρότυπο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας που εγκαθίδρυσε στη Θεσσαλία με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες, προτείνοντας του αυτό να μετατραπεί σε Κέντρο Αριστείας και Καλής Πρακτικής. Δήλωσαν δε «περήφανοι που σε ελληνική περιφέρεια οργανώθηκε και λειτουργεί ένα τέτοιο Κέντρο» προσθέτοντας ότι «η ανθεκτικότητα είναι το σπουδαιότερο ζήτημα και η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατάφερε με ένα εκατομμύριο ευρώ να δημιουργήσει ένα απίστευτο σύστημα. Για πρώτη φορά αξιοποιείται σε μεγάλο εύρος η τεχνολογία για την προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος».