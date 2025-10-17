search
17.10.2025
17.10.2025 12:40

AGENDA – Οι εκδηλώσεις Οκτωβρίου στα Public

17.10.2025 12:40
public-new

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό! Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις  βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Lisa Damour

Κορίτσια υπό πίεση/ Παπαδόπουλος

Πέμπτη 23/10 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Παπαδόπουλος σε προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Lisa Damour, «Κορίτσια υπό πίεση», την Πέμπτη 23/10 στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Μια αληθινή πυξίδα  για να στηρίξουμε τα κορίτσια που μεγαλώνουν.

Τα κορίτσια σήμερα ζουν σε έναν κόσμο γεμάτο πιέσεις. Από τις προσδοκίες για την τέλεια εμφάνιση και τις κοινωνικές επιταγές, μέχρι τις ατελείωτες απαιτήσεις του σχολείου και της οικογένειας, το άγχος είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Αλλά πώς μπορούν να το διαχειριστούν; Και πώς μπορούν οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι ενήλικες γύρω τους να τα υποστηρίξουν αποτελεσματικά;

Η Lisa Damour, ψυχολόγος και ειδική στις αναπτυξιακές ανάγκες των κοριτσιών, μας προσφέρει μια πλήρη κατανόηση των αιτίων που προκαλούν άγχος στις νεαρές γυναίκες και μας δείχνει πώς να τις βοηθήσουμε να το αντιμετωπίσουν.

Μέσα από επιστημονικές έρευνεςκλινικές εμπειρίες και πρακτικές συμβουλές, το βιβλίο αυτό προσφέρει εργαλεία για να κατανοήσουμε τις πιέσεις που βιώνουν τα κορίτσια και να τα ενδυναμώσουμε, ώστε να αναπτύξουν ψυχική ανθεκτικότητα και να επιτύχουν μια ισχυρή συναισθηματική ισορροπία.

Για γονείς, δασκάλους ή επαγγελματίες που εργάζονται με έφηβα κορίτσια, αυτό το βιβλίο είναι ένα απαραίτητο εργαλείο και προσφέρει χρήσιμες συμβουλές, για να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους, να τα βοηθήσουν να διαχειριστούν το άγχος και τις προσδοκίες του σύγχρονου κόσμου και να τα υποστηρίξουν στην ανάπτυξή τους.

Δρ. Mary Claire Haver

Η νέα εμμηνόπαυση / Παπαδόπουλος

Πέμπτη 30/10 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Παπαδόπουλος σε προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Δρ. Mary Claire Haver, «Η νέα εμμηνόπαυση», την Πέμπτη 30/10 στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Η νέα εμμηνόπαυση: Πως να διαχειριστείς τις ορμονικές αλλαγές με σιγουριά & γνώση

Η Δρ. Mary Claire Haver επαναπροσδιορίζει την εμμηνόπαυση και μας προσφέρει έναν πρακτικόεπιστημονικά τεκμηριωμένο οδηγό για κάθε γυναίκα που θέλει να καταλάβει τι συμβαίνει στο σώμα της και πώς να ζήσει καλύτερα από εδώ και πέρα. Με φρέσκια ματιά, το βιβλίο αυτό μιλά ανοιχτά για όσα μέχρι τώρα έμεναν στο περιθώριο. Διατροφή, ορμόνες, διάθεση, εικόνα σώματος – όλα όσα χρειάζεται να ξέρει η σύγχρονη γυναίκα για να βιώσει αυτή τη μετάβαση με ισορροπία και αυτοπεποίθηση.

Εμμηνόπαυση χωρίς μύθους. Μόνο αλήθειες. Η σύγχρονη γυναίκα δεν φοβάται τις αλλαγές — τις κατανοεί. Το σώμα αλλάζει. Η δύναμη παραμένει.

