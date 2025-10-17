search
ΕΛΛΑΔΑ

17.10.2025 22:02

Κατασχέθηκαν πάνω από 38 κιλά κοκαΐνης σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες, στο λιμάνι του Πειραιά

17.10.2025 22:02
kokaini-mpananes.jpg

Νέο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών πέτυχαν οι ελληνικές αρχές, με την κατάσχεση άνω των 38 κιλών κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά.

Η ποσότητα του ναρκωτικού εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και των αρμόδιων τελωνειακών και οικονομικών αρχών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης στην παράνομη αγορά θα μπορούσε να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ εντοπίστηκαν -33- αυτοσχέδιες συσκευασίες, περιέχουσες κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους -38- κιλών και -200- γραμμαρίων, οι οποίες είχαν επιμελώς τοποθετηθεί εντός εμπορευματοκιβωτίου, μεταξύ του ψυκτικού μηχανισμού και του εσωτερικού τοιχώματος.

Το εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο με πλοίο από χώρα του εξωτερικού με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, ήταν έμφορτο με -1.080- χαρτοκιβώτια με μπανάνες.

androulakis kosta
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Ανδρουλάκης με τον Αντόνιο Κόστα: Δεν νοείται συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE

PAO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 95-81 της Αναντολού Εφές

redcross hamas
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε τη σορό ενός ακόμη ομήρου

giorgos-papagiannis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοβαρός τραυματισμός για τον Παπαγιάννη στον αγώνα Εφές-Παναθηναϊκός: Αποχώρησε με φορείο, κλαίγοντας

epstein prigkipas andrew 7650-new
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Άντριου παραιτείται από τους βασιλικούς τίτλους του

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

nikolouli-lampropoulos
MEDIA

MEGA και ΣΚΑΪ στήνουν σκληρή αναμέτρηση από σήμερα το βράδυ

