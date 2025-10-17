Τεκμήρια: Ελαφρύνσεις αλλά με φίλτρα – Τι προβλέπει για αναπηρίες, νέους, αγρότες, κατοίκους οικισμών και νησιών  

Αλλαγές που ίσως φέρουν μείωση ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή των τεκμηρίων προβλέπονται για μια σειρά ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν στην εφορία το επόμενο έτος. Τα μέτρα φιλοδοξούν να ελαφρύνουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, ωστόσο η πολυπλοκότητα της διαδικασίας και οι απαιτήσεις για δικαιολογητικά αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης ως προς την πρακτική εφαρμογή τους.

Πλήρη απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα δικαιούνται όσοι εργάζονται με «μπλοκάκι» σε έως τρεις εργοδότες, άτομα με αναπηρία 80% και άνω, νέοι επαγγελματίες στα πρώτα τρία χρόνια της δραστηριότητάς τους, καφενεία σε μικρούς οικισμούς ή νησιά, αγρότες, καθώς και ασφαλιστικοί σύμβουλοι που συνεργάζονται με έως δύο εταιρείες και δηλώνουν ως έδρα την κατοικία τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο φόρος υπολογίζεται με βάση το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα, παρακάμπτοντας τα τεκμήρια, γεγονός που μπορεί να μειώσει σημαντικά την τελική φορολογική επιβάρυνση.

Παράλληλα, μείωση κατά 50% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα προβλέπεται για φορολογούμενους με αναπηρία 67%-79%, για επαγγελματίες με κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς ή νησιά, για γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή με παιδιά που έχουν σοβαρή αναπηρία, για πολύτεκνους γονείς, καθώς και για εκμεταλλευτές ταξί ή σχολικών κυλικείων με περιορισμένο ποσοστό ιδιοκτησίας. Οι μειώσεις αυτές, αν και σημαντικές για τους δικαιούχους, απαιτούν λεπτομερή τεκμηρίωση και σειρά εγγράφων, γεγονός που καθιστά την πρόσβαση στα οφέλη πιο δύσκολη για τους λιγότερο εξοικειωμένους φορολογούμενους.

Η χορήγηση των απαλλαγών απαιτεί μεταξύ άλλων: πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας, άδειες κυκλοφορίας για ιδιοκτησία οχημάτων, δικαστικές αποφάσεις ή ιδιωτικά συμφωνητικά για επιμέλεια ή υιοθεσία, καθώς και άλλα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φορολογούμενου. Η πολυπλοκότητα αυτή μπορεί να αποτελέσει φραγμό για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε νομική ή λογιστική υποστήριξη.

Συνολικά, οι ρυθμίσεις δείχνουν την πρόθεση της πολιτείας να ανακουφίσει συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και να προσαρμόσει το φορολογικό πλαίσιο στις πραγματικές ανάγκες ορισμένων κατηγοριών, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικούς, γεωγραφικούς ή οικονομικούς περιορισμούς. Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή παραμένει απαιτητική και γραφειοκρατική, αφήνοντας υπόνοιες ότι πολλοί φορολογούμενοι ενδέχεται να μην καταφέρουν να αξιοποιήσουν πλήρως τα προνόμια που τους αναλογούν.

