ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 20:08
15.10.2025 16:57

Drones για την… τήρηση του ωραρίου εργασίας έχει επιστρατεύσει η Επιθεώρηση Εργασίας

15.10.2025 16:57
Όπως αποκάλυψε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε συνομιλία της με τους δημοσιογράφους η Επιθεώρηση Εργασίας έχει εξασφαλίσει και τεχνολογική υποστήριξη στο έργο της… Τα drones έχουν αρχίσει τις πτήσεις πάνω από εργοτάξια και ανοιχτούς χώρους για να διασφαλίσουν ότι οι εργοδότες τηρούν το ωράριο εργασίας.

Κεραμέως: Δεν διαβάζετε καλά τον Μητσοτάκη

Η υπουργός Εργασίας προανήγγειλε και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από 1ης Απριλίου με το ερώτημα των δημοσιογράφων να έρχεται αβίαστα: 

Δημοσιογράφος: Και μετά εκλογές; 

Νίκη Κεραμέως: Δεν διαβάζετε καλά τον Μητσοτάκηεπιμένει στη θεσμική θεώρηση των πραγμάτων.

Το ύψος του κατώτατου μισθού θα προσδιοριστεί στο υπουργικό συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου. 

