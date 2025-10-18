search
ΚΟΣΜΟΣ

18.10.2025 00:53

Η περίεργη ενδυματολογική επιλογή Χέγκσεθ με γραβάτα στα χρώματα της… ρωσικής σημαίας στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκεθ, τράβηξε την προσοχή με μια απροσδόκητη ενδυματολογική επιλογή στη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντιμίρ Ζελένσκι – μια γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής τρίχρωμης σημαίας.

Σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσαν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο Χέγκσεθ καθόταν στα αριστερά του Τραμπ, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου, να βρίσκεται ανάμεσά τους. Στα δεξιά του Τραμπ κάθονταν ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Η γραβάτα του Χέγκσεθ, με έντονες λευκές, μπλε και κόκκινες ρίγες τοποθετημένες με την ίδια σειρά όπως στη ρωσική σημαία, ξεχώριζε ανάμεσα στην κατά τα άλλα συγκρατημένη ενδυμασία της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Ενώ η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνει τα ίδια χρώματα, η ακολουθία και το σχέδιο έκαναν την επιλογή ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Ο Τραμπ και οι άλλοι αξιωματούχοι επέλεξαν μονόχρωμες γραβάτες.

