Με «φοροκαύσωνα» φεύγει το 2025: 18,7 δισ. ευρώ θα πληρώσουν τα νοικοκυριά μέχρι το τέλος του χρόνου

Το 2025 φαίνεται πως θα κλείσει όπως ξεκίνησε: με τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσπαθούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και το κράτος να προσδοκά αυξημένα έσοδα. Ένας συνολικός φορολογικός λογαριασμός 18,7 δισ. ευρώ περιμένει τους φορολογούμενους μέχρι το τέλος του χρόνου, σε μια περίοδο που η φορολογική κόπωση είναι πλέον εμφανής.

Η κυβέρνηση μιλά για «δημοσιονομική σταθερότητα» και «ισχυρή οικονομία». Ωστόσο, η πίεση στα εισοδήματα παραμένει έντονη. Τα εισοδήματα συρρικνώνονται, το κόστος ζωής αυξάνεται και η φορολογική επιβάρυνση συνεχίζει να λειτουργεί ως βασικός περιοριστικός παράγοντας για τα νοικοκυριά.

Ένα δύσκολο φορολογικό τρίμηνο

Ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος είναι παραδοσιακά οι πιο απαιτητικοί μήνες του έτους. Το κράτος αναμένει 6,6 δισ. ευρώ μόνο τον Οκτώβριο, από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και άλλες υποχρεώσεις.

Σε αυτά προστίθενται και οι πληρωμές ρυθμίσεων, αυξάνοντας την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Από τον Νοέμβριο, το υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει και τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, ύψους άνω των 1,3 δισ. ευρώ, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου. Όσοι δεν προλάβουν, κινδυνεύουν με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν το 100% του ποσού.

Το Νοέμβριο το Δημόσιο αναμένεται να εισπράξει 5,7 δισ. ευρώ και τον Δεκέμβριο ακόμη 6,4 δισ. ευρώ, ολοκληρώνοντας ένα τρίμηνο με υψηλές δημοσιονομικές προσδοκίες αλλά και έντονη πίεση για τους φορολογουμένους.

Το 2026 φέρνει νέες επιβαρύνσεις

Παρά τις δυσκολίες, το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 προβλέπει νέα αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 2,6 δισ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα αναμένεται να φτάσουν τα 73,5 δισ. ευρώ, ποσό-ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια.

Η κυβέρνηση προβάλλει ορισμένες μειώσεις στη φορολογία φυσικών προσώπων, ωστόσο η συνολική επιβάρυνση παραμένει υψηλή. Για τις επιχειρήσεις, ο φόρος εισοδήματος προβλέπεται να ανέλθει στα 8,7 δισ. ευρώ, λόγω των αυξημένων κερδών που αναμένονται για το τρέχον έτος. Η φορολογική πολιτική εξακολουθεί να δημιουργεί συζήτηση γύρω από το κατά πόσο κατανέμεται δίκαια το βάρος ανάμεσα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Οι αριθμοί των χρεών

Παρά την αύξηση των εσόδων, τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών διογκώνεται. Τον Ιούλιο του 2025, οι οφειλές προς την Εφορία ανήλθαν στα 111,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,5 δισ. ευρώ σε έναν χρόνο. Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν χρέη προς το Δημόσιο, ενώ μόλις το 3,87% βρίσκεται σε ενεργή ρύθμιση.

Οι ρυθμίσεις δόσεων προσφέρουν κάποια διευκόλυνση, αλλά συνοδεύονται από επιτόκια που φτάνουν έως το 5,84%, κάτι που περιορίζει την αποτελεσματικότητά τους για όσους βρίσκονται ήδη σε οικονομική δυσχέρεια.

Η κυβέρνηση προβάλλει τα αυξημένα έσοδα και τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών ως ένδειξη επιτυχίας. Ωστόσο, η φορολογική πίεση εξακολουθεί να πλήττει ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα.

Η υπερφορολόγηση παραμένει βασικό ζήτημα, καθώς περιορίζει την κατανάλωση και τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας, ενώ ενισχύει την ανασφάλεια και τις ανισότητες.

Το 2025 κλείνει με υψηλά δημοσιονομικά έσοδα, αλλά και με πολίτες που αισθάνονται όλο και περισσότερο πιεσμένοι. Πίσω από τα θετικά στατιστικά στοιχεία, κρύβονται πραγματικές δυσκολίες για πολλές οικογένειες και επιχειρήσεις που αγωνίζονται να διατηρήσουν τη συνέπειά τους απέναντι στις υποχρεώσεις τους. Αν η οικονομική πολιτική συνεχίσει να στηρίζεται κυρίως στην αύξηση των φορολογικών εσόδων που θα προέρχονται κυρίως από την κατανάλωση, ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης θα παραμείνει δύσκολος — και η ανάγκη για δικαιότερη φορολογική κατανομή θα γίνει ακόμη πιο επιτακτική.

