ΚΟΣΜΟΣ

18.10.2025 09:37

Τσεν Νινγκ Γιανγκ: Πέθανε, σε ηλικία 103 ετών, ο τιμηθείς με Νόμπελ Φυσικής

18.10.2025 09:37
china_nobel

Ο Τσεν Νινγκ Γιανγκ, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους φυσικούς στον κόσμο και τιμηθείς με βραβείο Νόμπελ, πέθανε σε ηλικία 103 ετών στις 18 Οκτωβρίου στο Πεκίνο από ασθένεια, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό κρατικό ειδησεογραφικό μέσο Xinhua.

Ο γεννηθείς στη Χεφέι, στην επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνας το 1922, ήταν Κινεζοαμερικανός φυσικός που είχε εργαστεί πάνω στη στατιστική μηχανική και τους νόμους της συμμετρίας στη φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων.

Ο Γιανγκ είχε τιμηθεί το 1957 με το Νόμπελ Φυσικής μαζί με τον Τσουνγκ-Ντάο Λι.

