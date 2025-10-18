Συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ: Οι Τομάχοκ, η ειρήνη στην Ουκρανία και η επόμενη μέρα πριν τη Βουδαπέστη

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επιφυλάξεις για την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, προτείνοντας προσωρινή εκεχειρία ενόψει της επικείμενης συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο στη Βουδαπέστη.

«H συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εγκάρδια, αλλά του είπα, όπως τόνισα στον πρόεδρο (της Ρωσίας) Πούτιν, ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να βρεθεί μια συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές θα πρέπει «να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό προεδρο.

"Thousands of people being slaughtered each and every week — NO MORE, GO HOME TO YOUR FAMILIES IN PEACE!" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/upsRUZ96kO — The White House (@WhiteHouse) October 17, 2025

Επικεντρωμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στις 17 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε σε τεταμένο κλίμα και με κεντρικό θέμα τη συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε ρητά την παροχή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, τονίζοντας ότι η χρήση τους θα περιοριζόταν σε στρατιωτικούς στόχους. Ο Τραμπ, ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια απόφαση «θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνη κλιμάκωση» του πολέμου.

Μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ επανέλαβε την πρόθεσή του να επιδιώξει «ειρήνη χωρίς περαιτέρω εξοπλισμούς» και κάλεσε τις δύο πλευρές «να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται». Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η συνάντηση αποτέλεσε «σημαντικό βήμα» για την ενίσχυση της αμερικανοουκρανικής συνεργασίας, τονίζοντας όμως ότι «η Ρωσία είναι αυτή που κρατά το κλειδί για τον τερματισμό του πολέμου».

Οι χάρτες του Ζελένσκι

Ο Oυκρανός πρόεδρος, ο οποίος χαρακτήρισε «παραγωγική» την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι «βασίζεται στον Τραμπ προκειμένου να ασκήσει πίεση στον Πούτιν». Ζήτησε για άλλη μια φορά «εγγυήσεις ασφαλείας» για τη χώρα του και εμφανίστηκε «ανοικτός» σε ενδεχόμενη τριμερή σύνοδο κορυφής με Τραμπ και Πούτιν προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγή από την ουκρανική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον, ο Ζελένσκι παρουσίασε στον Τραμπ «χάρτες» με πιθανούς στόχους που θα μπορούσαν να πληγούν στο έδαφος της Ρωσίας. Στους χάρτες αυτούς επισημάνθηκαν «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με Ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους ενημέρωσε σχετικά με τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Οι Τομάχοκ ως διπλωματικό χαρτί

Παρότι υπήρχαν ενδείξεις ότι ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να εγκρίνει την παροχή Tomahawk μέσω του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ φαίνεται να έχει «παγώσει» προσωρινά την απόφαση, ενόψει της επικείμενης συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο Τραμπ συζητά εναλλακτικά σενάρια, όπως ανταλλαγή τεχνολογιών drones, ενώ διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης της στάσης του μετά τη συνάντηση στη Βουδαπέστη.

Αναλυτές στις ΗΠΑ και την Ουκρανία εκτιμούν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να συνδυάσει την πίεση προς τη Μόσχα με ένα μήνυμα αποκλιμάκωσης, ώστε να εμφανιστεί ως ο ηγέτης που «φέρνει ειρήνη στην Ευρώπη». Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν η συγκρατημένη στάση του θα ενισχύσει ή θα αποδυναμώσει τη θέση του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις.

Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη

Η επόμενη φάση των εξελίξεων αναμένεται στην Ουγγαρία, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος Τραμπ – Πούτιν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει αναλάβει να διασφαλίσει τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου, παρά το διεθνές ένταλμα σύλληψής του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Στόχος της συνάντησης είναι η διερεύνηση των προϋποθέσεων για μια προσωρινή εκεχειρία. Ωστόσο, οι διαφορές παραμένουν βαθιές: η Μόσχα επιμένει στην αναγνώριση των κατεχόμενων εδαφών, ενώ το Κίεβο απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παραχώρησης.

Πηγές αναφέρουν ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε ανθρωπιστικά ζητήματα και πιθανή ανταλλαγή αιχμαλώτων, χωρίς να αναμένεται θεαματική πρόοδος ως προς τον τερματισμό του πολέμου.

Οι προοπτικές ειρήνης και τα εμπόδια

Αναλυτές θεωρούν ότι η διεθνής κόπωση από τον πόλεμο, η πίεση στη ρωσική οικονομία και η επιθυμία του Τραμπ να παρουσιάσει διπλωματικό αποτέλεσμα δημιουργούν παράθυρο ευκαιρίας για προσωρινή αποκλιμάκωση.

Ωστόσο, η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, η απουσία εγγυητών και η αδυναμία συμφωνίας σε εδαφικά ζητήματα καθιστούν δύσκολη την επίτευξη μόνιμης ειρήνης.

Το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με δυτικούς παρατηρητές, είναι μια μερική συμφωνία παύσης πυρός με ανθρωπιστικές ρυθμίσεις και συνέχιση των συνομιλιών υπό διεθνή επιτήρηση.

Εν αναμονή της Βουδαπέστης

Η επικείμενη σύνοδος στην Ουγγαρία αναμένεται να δείξει αν η νέα διπλωματική προσέγγιση του Τραμπ μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση ή αν θα παραμείνει μια συμβολική κίνηση χωρίς αντίκρισμα.

Η στάση του Ζελένσκι και η απόφαση για τους Tomahawk θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για τη συνέχεια της σύγκρουσης και το μέλλον της Ουκρανίας.

Διαβάστε επίσης:

Ο S&P υποβάθμισε την αξιολόγηση της Γαλλίας

Σερβία: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου – Συνελήφθη ο οδηγός (Video)

Λίβανος: Αποφυλακίζεται ο γιος του Καντάφι με εγγύηση 11 εκατ. δολάρια