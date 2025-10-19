search
19.10.2025 22:15

ΣΥΡΙΖΑ προς ΝΔ: «Πώς αυξήθηκαν τα εισοδήματα των βουλευτών σας από το 2019;»

19.10.2025 22:15
SYRIZA NEW

Με αιχμηρή ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία απαντά στις δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου, η οποία επέκρινε το Vouliwatch για παραπλανητικά στοιχεία σχετικά με τα «Πόθεν Έσχες» των βουλευτών.

Η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί τη ΝΔ για προσπάθεια αποπροσανατολισμού και ζητά απαντήσεις για την αύξηση των εισοδημάτων και της περιουσίας των κυβερνητικών στελεχών από το 2019 και μετά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επέλεξε να περάσει το πρωί της Κυριακής της επιτιθέμενη στο Vouliwatch, οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, που πληροφορεί το ευρύ κοινό για το κοινοβουλευτικό έργο, τα οικονομικά των κομμάτων, τα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών, βασιζόμενο πάντοτε στα επίσημα και δημόσια στοιχεία.

Η κ. Σδούκου φαίνεται ενοχλήθηκε από το νέο εργαλείο, που αφορά στη συγκριτική εξέταση του Πόθεν Έσχες των βουλευτών και ειδικά στη λειτουργία που αποτυπώνει τις Τάσεις Δηλωμένου Πλούτου Κομμάτων και υποστήριξε ότι στοχεύει στη «δημιουργία εντυπώσεων», κατηγόρησε δε την πλατφόρμα ότι κάνει «διασπορά ειδήσεων ή στοιχείων που περιέχουν μισές αλήθειες ή και παραποιημένα δεδομένα».

Καταλαβαίνουμε την αλλεργία της κ. Σδούκου, όπως και του κόμματός της, σε κάθε φορέα της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως και σε κάθε Ανεξάρτητη Αρχή, που ελέγχουν τα πεπραγμένα τους. Αλλά η εκπρόσωπος ενός κόμματος που χρωστάει 542 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι βουλευτές του φαίνεται να αυξάνουν συνεχώς κατά μέσο όρο τα εισοδήματά τους, θα έπρεπε να είναι πιο εγκρατής στους χαρακτηρισμούς της.

Ας μας απαντήσει η κ. Σδούκου ή ακόμα καλύτερα ο κ. Μαρινάκης: Αύξησαν τα εισοδήματά τους οι βουλευτές και οι υπουργοί της ΝΔ από το 2019 και μετά που ήρθαν στην εξουσία;

Η κ. Σδούκου αναφέρει ότι τα στοιχεία είναι παραπλανητικά, καθώς η ΝΔ από τη θέση της αντιπολίτευσης πέρασε στη θέση της κυβέρνησης – διπλασίασε βουλευτές και έτσι εξηγείται η άνοδος στο γράφημα, παρόλο που υπάρχει η επιλογή των μέσων όρων που πάλι δείχνει άνοδο του πλουτισμού.

tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

