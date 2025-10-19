Το πρόγραμμα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών και του Θεάτρου Τέχνης

Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών γιορτάζει 15 χρόνια λειτουργίας (το Ίδρυμα 50) με ένα πρόγραμμα παραστάσεων που θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 2025 ώς τον Ιούνιο του 2026 και έχει ως θέμα την οικογένεια.

Η οικογένεια, λοιπόν, ως ένας από τους πιο ισχυρούς κρίκους της ζωής μας, που στους κόλπους της συνδιαλέγονται η συνύπαρξη και η σύγκρουση, η ανάγκη να ανήκεις κάπου και ο φόβος της εγκατάλειψης, η αγάπη και η απώλεια.

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

– Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 16 Οκτωβρίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης με «Το παρελθόν» του Julien Gosselin. Πρόκειται για ένα επικό θεατρικό έργο με την υπογραφή του Γάλλου σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή του Odeon Teatre de l’ Europe στο Παρίσι.

– Στις 20.11 – 28.12 του 2025 στην Κεντρική Σκηνή ο γνωστός Βρετανός σκηνοθέτης Robert Icke θα παρουσιάσει τη διασκευή του «Οιδίποδα» ως ένα σκοτεινό πολιτικο-οικογενειακό θρίλερ. Παίρνουν μέρος οι Έλληνες ηθοποιοί: Νίκος Κουρής (Οιδίποδας), Καρυοφυλλιά Καραμπέτη (Ιοκάστη), Αλέξανδρος Μυλωνάς, Ράνια Οικονομίδου. Παίζουν επίσης οι: Κώστας Νικούλι, Σωκράτης Πάτσικας, Τάκης Σακελλαρίου, Χαρά Γιώτα, Γιώργος Ζιάκας, Γιάννης Τσουμαράκης και Δανάη-Αρσενία Φιλίδου.

– Στις 4.12.2025 – 18.1.2026 στη Μικρή Σκηνή της Στέγης επαναλαμβάνεται το έργο – ύμνο στην αγάπη με τίτλο «Ο χορός των εραστών», που συνέθεσε ο Tiago Rodrigues, στο οποίο πρωταγωνιστούν ο Νίκος Καραθάνος και η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου. Ο Πορτογάλος συγγραφέας και σκηνοθέτης, διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν, δημιουργεί ένα θέαμα γεμάτο τρυφερότητα, ένταση, χιούμορ και συγκίνηση.

– Από 6 έως 8 Φεβρουαρίου φιλοξενείται στην Κεντρική Σκηνή η διεθνής χορευτική παραγωγή «ΝΟΤ» της Μαρλέν Μοντέιρο Φρέιτας. Το έργο, εμπνευσμένο από τις «Χίλιες και μια νύχτες», εξερευνά την επιβίωση, την ελευθερία και το χάος.

– Στις 5.03 – 26.04.2026 θα δούμε το έργο «Μια αχόρταγη σκιά» του Mariano Pensotti. Ο Αργεντινός συγγραφέας και σκηνοθέτης θα παρουσιάσει στη Μικρή Σκηνή της Στέγης την ελληνική εκδοχή του έργου του με τους βραβευμένους ηθοποιούς Γιάννη Νιάρρο και Κώστα Νικούλι (ως πατέρα και γιο).

– Στις 12.03 – 26.4.2026 ο Γιάννης Αγγελάκας θα παρουσιάσει στην Κεντρική Σκηνή «Το μπλουζ του Μικρού Πρίγκηπα» . Πρόκειται για τη σκηνική εκδοχή του διάσημου βιβλίου που ανεβαίνει με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Γιώργου Γούση.

– Και πάλι μια παράσταση από τον Tiago Rodrigues (7.05 – 10.05.2026) αλλά αυτήν τη φορά δεν την έχει δει το ελληνικό κοινό. Τιτλοφορείται «Η Απόσταση» και αφορά έναν πατέρα με την κόρη του. Εκείνος στη Γη και εκείνη στον Άρη. Μια συγκινητική ελεγεία για τη μνήμη, την υπαρξιακή σύγκρουση, τη γονεϊκότητα και τη χειραφέτηση των παιδιών.

– «By heart» τιτλοφορείται ο μονόλογος του Tiago Rodrigues που ερμηνεύει ο ίδιος και θέτει το ερώτημα: «Σε ένα κόσμο όπου θυμόμαστε PΙΝ και Κωδικούς τι αξία έχει να αποστηθίζουμε ένα σονέτο του Σαίξπηρ;» (Κεντρική Σκηνή από 11.05 – 12.05.2026).

Επιπλέον το πρόγραμμα της Στέγης περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις, συζητήσεις (όπως αυτή της Αφροδίτης Παναγιωτάκου με τον Βιμ Βέντερς (14 – 16.11.25), κινηματογραφικές προβολές, εργαστήρια, Masterclass συγγραφής, την έκθεση φωτογραφίας του Juergen Teller (18 Οκτωβρίου – 28 Δεκεμβρίου 2025) που απεικονίζει αγαπημένα πρόσωπα σε στιγμές οικειότητας και φθοράς και την έκθεση – παράσταση μνήμης της Tilda Swinton (2.05 -14.06.2026). Τέλος θα δούμε και την έκθεση φωτογραφιών του Γιώργου Λάνθιμου (7 Μαρτίου – 17 Μαΐου 2026), που περιλαμβάνει φωτογραφίες τραβηγμένες στο περιθώριο των γυρισμάτων του σε τοποθεσίες όπως η Νέα Ορλεάνη, η Ατλάντα, η Ελλάδα κ.ά.

Θέατρο Τέχνης

– Στις 16 Οκτωβρίου στο Υπόγειο θα παρουσιαστεί το έργο «Vanya» του Simon Stephens, που είναι εμπνευσμένο από τον «Θείο Βάνια» του Τσέχωφ. Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος. Ερμηνεία: Γιώργος Καραμίχος.

– Στις 17 Οκτωβρίου ανεβαίνει στη Φρυνίχου «Το Τρίτο Στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού και διασκευή Στρατή Πασχάλη. Παίζουν οι: Βασίλης Ανδρέου, Αντώνης Γιαννακός, Γιώργος Δάμπασης, Βαίλης Ζαφειρόπουλος, Νίκος Καρδώνης, Στάθης Κόικας, Ανδρέας Λαμπρόπουλος, Πάρης Λεόντιος, Άννα Μάγκου, Λίλλυ Μελεμέ, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Ερατώ Πίσση, Μαρία Σαββίδου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Άρης Τρουπάκης.

– Το έργο της Δανάης Ευθυμιάδη «Όλος ο χρόνος του κόσμου» σε δική της σκηνοθεσία έρχεται από το Παρίσι στο Θέατρο Τέχνης (στο θέατρο της οδού Φρυνίχου) στις 27 Οκτωβρίου. Παίζουν η Δανάη Ευθυμιάδη και ο Γιάννης Καραούλης.

– Στις 27 Οκτωβρίου στο Υπόγειο θα παρουσιαστεί το «Irrina», έργο εμπνευσμένο από τις «Τρεις αδελφές» του Τσέχωφ, σε σύλληψη, δραματουργία και σκηνοθεσία Γιώτας Αργυροπούλου.

– Στις 21 Νοεμβρίου η Μαργαρίτα Κάλμπαρη ανεβάζει στο Υπόγειο το «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες» σε δική της σύλληψη και συντονισμό δράσης.

– Στις 12 Δεκεμβρίου η Μαρία Πρωτόπαππα σκηνοθετεί τη «Γέρμα» του Λόρκα. Δραματουργία: Γιάννος Περλέγκας, Μαρία Πρωτόππαπα, Νώντας Δαμόπουλος κ.ά.

