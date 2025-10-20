search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 22:33
20.10.2025 21:45

Η ΕΤΑΔ παραχωρεί ανενεργό ακίνητο στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου – Θα στεγαστούν δημοτικές και κοινωνικές υπηρεσίες μετά από την αποκατάσταση του κτηρίου

20.10.2025 21:45
Untitled-design-16

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση ανενεργών ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, προχώρησε στην παραχώρηση χρήσης τμήματος ακινήτου στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.

Η ΕΤΑΔ παραχώρησε διώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 314,47 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα του ακινήτου με ΑΒΚ 114, που βρίσκεται στην Κοινότητα Περάματος του Δήμου Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο. Το κτήριο, το οποίο στο παρελθόν στέγαζε το Ειρηνοδικείο και το Υποθηκοφυλακείο Περάματος, θα αξιοποιηθεί εκ νέου από τον Δήμο για τη στέγαση σημαντικών δημοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών.

Η παραχώρηση πραγματοποιείται για διάρκεια είκοσι (20) ετών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δέκα (10) έτη. Ο Δήμος Μυλοποτάμου θα αναλάβει, με δική του ευθύνη και δαπάνη, την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την έκδοση αδειοδοτήσεων και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων αποκατάστασης και διαμόρφωσης του κτηρίου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των δημοτών.

Στο πλαίσιο της παραχώρησης, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, κ. Γιώργος Κλάδος, επισκέφθηκε ​ τα γραφεία της ΕΤΑΔ και είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου και στελέχη της διοίκησης της εταιρείας.

Η παραχώρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων πρωτοβουλιών της ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση ακινήτων που δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον, αλλά διαθέτουν κοινωνική και πολιτιστική αξία. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ΕΤΑΔ προωθεί την επαναλειτουργία εγκαταλελειμμένων κτηρίων, επιστρέφει απτό όφελος στις τοπικές κοινωνίες και ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

(Από δεξιά προς τα αριστερά): Γιώργος Κλάδος, Δήμαρχος Μυλοποτάμου, Ηρώ Χατζηγεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΤΑΔ.

kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

