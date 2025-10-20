«Ούτε μπρος ούτε πίσω» – Η νέα σατιρική κωμωδία των Παπαθανασίου-Ρέππα για την παράνοια της καθημερινότητας

Μετά την τεράστια επιτυχία της καλοκαιρινής περιοδείας, η σατιρική κωμωδία «Ούτε μπρος ούτε πίσω» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, σε παραγωγή της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη, κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Πάνος Σταθακόπουλος, Σταύρος Νικολαΐδης, Δήμητρα Στογιάννη, Μάνος Ιωάννου και η Κατερίνα Ζαρίφη.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου & Μιχάλης Ρέππας

Κοστούμια: Κώστας Ζήσης

Χορογραφίες: Άννα Αθανασιάδη

Σκηνογραφία: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Ενορχήστρωση, Ηχογράφηση: Θωμάς Πούτας

Ηχογράφηση, Μίξη: BK Studios

Μουσικοί:

Κιθάρες: Θωμάς Πούτας

Πιάνο: Κίμων Λιμενίδης

Μπουζούκι: Θανάσης Πετρέλης

Βιολί: Νίκος Γκιουλετζής

Βοηθός Σκηνοθετών: Βίκυ Πάστρα

Creative Agency: GRIDFOX

Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης – «Μέθεξις»

Πρωταγωνιστούν:

Αντώνης Λουδάρος

Ματθίλδη Μαγγίρα

Πάνος Σταθακόπουλος

Σταύρος Νικολαΐδης

Δήμητρα Στογιάννη

Μάνος Ιωάννου

και η

Κατερίνα Ζαρίφη

Πληροφορίες:

Πρεμιέρα παράστασης: 24 Οκτωβρίου 2025

Διάρκεια: 90 λεπτά

Ηλεκτρονική Προπώληση: ΕΔΩ

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο στις 18:30 & 21:15, Κυριακή στις 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

Ζώνη Α’ : 22€

Ζώνη Β’ : 20€

ΑμεΑ, φοιτητές & ανέργους: 18€ (στην A’ & Β’ Ζώνη)

Ισχύουν ειδικές τιμές για γκρουπ άνω των 20 ατόμων

Κρατήσεις:

Στα ταμεία του θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος)

Στο τηλεφωνικό κέντρο του «Θέατρον», Τ. 212 254 0300

Στη «Μέθεξις», Τ. 210 7622034

Παραγωγή:

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «ΜΕΘΕΞΙΣ» – Χρήστος Τριπόδης

Επικοινωνία: 210 762 2034, 694 329 0294

Email: [email protected]

Πειραιώς 254, Ταύρος

Τ. 212 254 0300

www.hellenic-cosmos.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης