«Ούτε μπρος ούτε πίσω» – Η νέα σατιρική κωμωδία των Παπαθανασίου-Ρέππα για την παράνοια της καθημερινότητας

Μετά την τεράστια επιτυχία της καλοκαιρινής περιοδείας, η σατιρική κωμωδία «Ούτε μπρος ούτε πίσω» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, σε παραγωγή της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη, κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».
Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Πάνος Σταθακόπουλος, Σταύρος Νικολαΐδης, Δήμητρα Στογιάννη, Μάνος Ιωάννου και η Κατερίνα Ζαρίφη.
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου & Μιχάλης Ρέππας
Κοστούμια: Κώστας Ζήσης
Χορογραφίες: Άννα Αθανασιάδη
Σκηνογραφία: Αγγελίνα Παπαχατζάκη
Ενορχήστρωση, Ηχογράφηση: Θωμάς Πούτας
Ηχογράφηση, Μίξη: BK Studios
Μουσικοί:
Κιθάρες: Θωμάς Πούτας
Πιάνο: Κίμων Λιμενίδης
Μπουζούκι: Θανάσης Πετρέλης
Βιολί: Νίκος Γκιουλετζής
Βοηθός Σκηνοθετών: Βίκυ Πάστρα
Creative Agency: GRIDFOX
Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης – «Μέθεξις»
Πρεμιέρα παράστασης: 24 Οκτωβρίου 2025
Διάρκεια: 90 λεπτά
Ηλεκτρονική Προπώληση: ΕΔΩ
Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο στις 18:30 & 21:15, Κυριακή στις 20:00
Ζώνη Α’ : 22€
Ζώνη Β’ : 20€
ΑμεΑ, φοιτητές & ανέργους: 18€ (στην A’ & Β’ Ζώνη)
Ισχύουν ειδικές τιμές για γκρουπ άνω των 20 ατόμων
Στα ταμεία του θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος)
Στο τηλεφωνικό κέντρο του «Θέατρον», Τ. 212 254 0300
Στη «Μέθεξις», Τ. 210 7622034
Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «ΜΕΘΕΞΙΣ» – Χρήστος Τριπόδης
Επικοινωνία: 210 762 2034, 694 329 0294
Email: [email protected]
Πειραιώς 254, Ταύρος
Τ. 212 254 0300
www.hellenic-cosmos.gr
Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης
