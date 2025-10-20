Κλοπ για Ζότα: «Μαζί με τον Τσιμίκα ήταν σαν τον πλανήτη Άρη με το φεγγάρι» (video)

Ο Γιούργκεν Κλοπ σε συνέντευξή του μίλησε για την επιρροή που είχε στη Λίβερπουλ ο Ντιόγκο Ζότα, μιλώντας για τη φιλία του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή με τον Κώστα Τσιμίκα.

Ο Γερμανός τεχνικός, μιλώντας στο Diary of a CEO, τόνισε ότι ο Ντιόγκο Ζότα ήταν πολύ κοντά σε πολλούς από τους παίκτες της Λίβερπουλ και ειδικά στον Τσιμίκα, με το κενό του στα αποδυτήρια να έχει σημαντική επίδραση

«Είναι δύσκολο… Κάθε μέρα βρίσκονται σε έναν χώρο που υπήρχε εκεί ο Πορτογάλος. Με τον Μίλνερ δεν ήταν ίδιας ηλικίας, αλλά είχαν “δέσει”. Με τον Τσιμίκα ήταν σαν τον πλανήτη Άρη με το φεγγάρι… Και στη Λίβερπουλ πρέπει να βγάλουν απ’ έξω το συναισθηματικό κομμάτι και να τον αντικαταστήσουν αγωνιστικά. Είναι πραγματικά δύσκολο…» είπε.

Jurgen Klopp talking about how difficult it must be for Liverpool after Jota’s death. Must listen.



[@StevenBartlett] pic.twitter.com/DUbev9FQGK October 20, 2025

