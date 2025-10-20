search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 15:59
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

20.10.2025 15:02

Κλοπ για Ζότα: «Μαζί με τον Τσιμίκα ήταν σαν τον πλανήτη Άρη με το φεγγάρι» (video)

20.10.2025 15:02
jota-klopp

Ο Γιούργκεν Κλοπ σε συνέντευξή του μίλησε για την επιρροή που είχε στη Λίβερπουλ ο Ντιόγκο Ζότα, μιλώντας για τη φιλία του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή με τον Κώστα Τσιμίκα.

Ο Γερμανός τεχνικός, μιλώντας στο Diary of a CEO, τόνισε ότι ο Ντιόγκο Ζότα ήταν πολύ κοντά σε πολλούς από τους παίκτες της Λίβερπουλ και ειδικά στον Τσιμίκα, με το κενό του στα αποδυτήρια να έχει σημαντική επίδραση

«Είναι δύσκολο… Κάθε μέρα βρίσκονται σε έναν χώρο που υπήρχε εκεί ο Πορτογάλος. Με τον Μίλνερ δεν ήταν ίδιας ηλικίας, αλλά είχαν “δέσει”. Με τον Τσιμίκα ήταν σαν τον πλανήτη Άρη με το φεγγάρι… Και στη Λίβερπουλ πρέπει να βγάλουν απ’ έξω το συναισθηματικό κομμάτι και να τον αντικαταστήσουν αγωνιστικά. Είναι πραγματικά δύσκολο…» είπε.

