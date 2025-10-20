search
ΕΛΛΑΔΑ

20.10.2025 22:06

«Mέσα ψηφίζεται η καταστολή, έξω κραυγάζει η δικαιοσύνη» – Κάλεσμα για συγκέντρωση μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

tempi

Κάλεσμα για συγκέντρωση μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη την ώρα που θα ψηφίζεται η τροπολογία, που απαγορεύει τις συναθροίσεις, απευθύνει η πρωτοβουλία «Μέχρι Τέλους», τονίζοντας πως «μέσα ψηφίζεται η καταστολή, έξω κραυγάζει η δικαιοσύνη».

«Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, μέσα στη Βουλή θα ψηφίσει την τροπολογία που θέλει να απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εκείνη τη μέρα, εμείς θα βρισκόμαστε έξω από τη Βουλή, μπροστά στο ίδιο Μνημείο, για να διαδηλώσουμε ενάντια σε αυτή την προσπάθεια φίμωση», αναφέρει χαρακτηριστικά, η ομάδα, που αποτελείται από πολίτες και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.

«Καλούμε φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες γειτονιάς, κινήματα αλληλεγγύης και κάθε οργανωμένη δύναμη του αγώνα να είναι εκεί μαζί μας», καταλήγουν.

