«Mέσα ψηφίζεται η καταστολή, έξω κραυγάζει η δικαιοσύνη» – Κάλεσμα για συγκέντρωση μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Κάλεσμα για συγκέντρωση μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη την ώρα που θα ψηφίζεται η τροπολογία, που απαγορεύει τις συναθροίσεις, απευθύνει η πρωτοβουλία «Μέχρι Τέλους», τονίζοντας πως «μέσα ψηφίζεται η καταστολή, έξω κραυγάζει η δικαιοσύνη».

«Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, μέσα στη Βουλή θα ψηφίσει την τροπολογία που θέλει να απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εκείνη τη μέρα, εμείς θα βρισκόμαστε έξω από τη Βουλή, μπροστά στο ίδιο Μνημείο, για να διαδηλώσουμε ενάντια σε αυτή την προσπάθεια φίμωση», αναφέρει χαρακτηριστικά, η ομάδα, που αποτελείται από πολίτες και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, μέσα στη Βουλή θα ψηφίζουν την τροπολογία που θέλει να απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εκείνη τη μέρα, εμείς θα βρισκόμαστε έξω από τη Βουλή, μπροστά στο ίδιο Μνημείο, για να διαδηλώσουμε ενάντια σε αυτή την… pic.twitter.com/7q0QFhQ5tn — Μέχρι Τέλους (@mexritelous2802) October 20, 2025

«Καλούμε φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες γειτονιάς, κινήματα αλληλεγγύης και κάθε οργανωμένη δύναμη του αγώνα να είναι εκεί μαζί μας», καταλήγουν.

Διαβάστε επίσης

Πάνος Ρούτσι: «Αν σβήσουν τα ονόματα από τον Άγνωστο Στρατιώτη, θα υπάρξουν θύματα»

Τέμπη: Ορίστηκε η αίθουσα για τη δίκη των 36 κατηγορουμένων

Τι προβλέπει η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που κατατέθηκε στη Βουλή – Σε θέσεις μάχης τα κόμματα