ΕΛΛΑΔΑ

20.10.2025 23:55

Τροχαίο δυστύχημα στο Παλαιό Φάληρο: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 85χρονη στη λεωφόρο Αμφιθέας

20.10.2025 23:55
asthenoforo_ekav_new
φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 19:30 το απόγευμα της Δευτέρας (20/10) επί της Λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο.

Ειδικότερα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα που οδηγούσε μία γυναίκα 60 ετών, παρέσυρε μία ηλικιωμένη γυναίκα ηλικίας, 85 ετών.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου δυστυχώς κατέληξε.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

