Τροχαίο δυστύχημα στο Παλαιό Φάληρο: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 85χρονη στη λεωφόρο Αμφιθέας

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 19:30 το απόγευμα της Δευτέρας (20/10) επί της Λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο.
Ειδικότερα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα που οδηγούσε μία γυναίκα 60 ετών, παρέσυρε μία ηλικιωμένη γυναίκα ηλικίας, 85 ετών.
Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου δυστυχώς κατέληξε.
Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.
