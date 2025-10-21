Η προσφορά της Euronext για την ATHEX δεν αλλάζει – Τι σημαίνει για τις ελληνικές επιχειρήσεις

«Δεν πρόκειται να αυξήσουμε το τίμημα. Αν η πρότασή μας δεν γίνει δεκτή, θα προχωρήσουμε παρακάτω. Στον κόσμο των επιχειρήσεων έτσι λειτουργούν τα πράγματα», δήλωσε ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, προσθέτοντας ότι η συναλλαγή είναι σημαντική για την εταιρεία, αλλά όχι αρκετά κρίσιμη ώστε να αλλάξουν οι όροι της πρότασης.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ, που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα, αξιολόγησε το προσφερόμενο αντάλλαγμα ως «δίκαιο και εύλογο», βάσει ανεξάρτητης χρηματοοικονομικής αξιολόγησης. Η δημόσια πρόταση προβλέπει 1 μετοχή της Euronext για κάθε 20 μετοχές της ΕΧΑΕ, με προθεσμία αποδοχής έως τις 17 Νοεμβρίου 2025.

Η Euronext επισημαίνει ότι η ένταξη της ATHEX στο δίκτυό της θα ενισχύσει τη ρευστότητα, τη διεθνή προβολή και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών εταιρειών. Η συμμετοχή στο πανευρωπαϊκό δίκτυο θα αναβαθμίσει τις μετα-συναλλακτικές υπηρεσίες, θα ενισχύσει την τεχνολογία και την ανθεκτικότητα της αγοράς, ενώ θα διευκολύνει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες θα επωφεληθούν από προγράμματα προ- και μετα-εισαγωγής στο χρηματιστήριο, βελτιώνοντας την ορατότητά τους και διευκολύνοντας την άντληση κεφαλαίων. Επιπλέον, η ελληνική αγορά θα ενταχθεί στην ενιαία «δεξαμενή» ρευστότητας της Euronext μαζί με τις επτά υφιστάμενες αγορές, που συγκεντρώνουν περίπου 1.700 εισηγμένες εταιρείες και κεφαλαιοποίηση άνω των 6,5 τρισ. ευρώ, ενισχύοντας το διεθνές ενδιαφέρον και τη δυνατότητα πρόσβασης των τοπικών συμμετεχόντων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η εταιρεία αναφέρει ακόμη ότι η αναβάθμιση των μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών, όπως η εκκαθάριση και η τεχνολογία Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, θα ευθυγραμμίσει την ελληνική αγορά με τα πανευρωπαϊκά πρότυπα, οδηγώντας σε ταχύτερες και ασφαλέστερες συναλλαγές. Η επένδυση στην τεχνολογία και τις λειτουργικές υποδομές αναμένεται να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της αγοράς, αξιοποιώντας τα σύγχρονα κέντρα δεδομένων και τις δυνατότητες κυβερνοασφάλειας της Euronext.

Η Euronext προβλέπει επίσης τη συμμετοχή εκπροσώπων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στα όργανα διοίκησης και εποπτείας του ομίλου, όπως το Εποπτικό και το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στο Συμβούλιο Ρυθμιστικών Αρχών, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή στη χάραξη στρατηγικών αποφάσεων και την εποπτεία της αγοράς.

Ο S. Boujnah χαρακτήρισε τη δημόσια πρόταση «στρατηγική σύμπραξη και όχι απλώς χρηματοοικονομική συναλλαγή», με στόχο τη σύνδεση των ελληνικών κεφαλαιαγορών με την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά. Όπως ανέφερε, η Αθήνα διαθέτει γεωγραφικά και θεσμικά πλεονεκτήματα για να λειτουργήσει ως περιφερειακό χρηματοοικονομικό κέντρο, ενισχύοντας το οικοσύστημα κεφαλαιαγοράς για ελληνικές και βαλκανικές εταιρείες και προσελκύοντας νέες επενδύσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext τόνισε ότι η ένταξη στο δίκτυο θα προσφέρει στις ελληνικές εταιρείες μεγαλύτερη ρευστότητα και μειωμένες προμήθειες, ενώ ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που σήμερα είναι εισηγμένες στην αγορά του Όσλο θα μπορούν να μεταφερθούν στην Αθήνα. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί νέο Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, υποστηρίζοντας όλο τον όμιλο και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

«Πιστεύουμε στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στο μέλλον της κεφαλαιαγοράς», τόνισε ο S. Boujnah, προσθέτοντας ότι η συναλλαγή στοχεύει στη βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής, στη διευκόλυνση εισαγωγής νέων εταιρειών και στη στήριξη της δυναμικής της ελληνικής αγοράς, ενώ ο διάλογος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα είναι εποικοδομητικός και αποδοτικός.

Η προσφορά προς τους μετόχους της ΕΧΑΕ έχει αξιολογηθεί ως «δίκαιη και εύλογη» από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ, με βάση ανεξάρτητη χρηματοοικονομική αξιολόγηση. Η μετοχή της Euronext εντάσσεται στον δείκτη CAC40, εμφανίζει περίπου 42 φορές μεγαλύτερη ρευστότητα από τις μετοχές της ΕΧΑΕ, ενώ η μέση τιμή-στόχος των αναλυτών υποδηλώνει ανοδική προοπτική 16%.

