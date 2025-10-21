search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 16:30
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

21.10.2025 14:24

ΕΙΝΑΠ: «Όχι στην εμπορευματοποίηση των μεταμοσχεύσεων» –  Καταργούν τα δύο δημόσια εργαστήρια ιστοσυμβατότητας των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» και «Γ. Γεννηματάς»

21.10.2025 14:24
iatriko-ergastirio-new

Τη σφοδρή αντίδραση των νοσοκομειακών γιατρών έχει προκαλέσει η κατάργηση των  δύο διαπιστευμένων δημόσιων εργαστήριων ιστοσυμβατότητας  των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» και «Γ. Γεννηματάς» που μεταφέρονται στα Ωνάσειο.

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) με μία σκληρή ανακοίνωσή της εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που οδηγούν ουσιαστικά στην πλήρη εμπορευματοποίηση των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας.

«Μετά την ψήφιση του Ν. 5161/2024, με τον οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί ένα και μόνο Εργαστήριο Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας στο ΝΠΙΔ Ωνάσειο, καταργώντας τα δύο διαπιστευμένα δημόσια εργαστήρια των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» και «Γ. Γεννηματάς», έρχεται τώρα νέο νομοσχέδιο («Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας») που επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους μας» όπως αναφέρει η ΕΙΝΑΠ.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 65 προβλέπει τη μετακίνηση ιατρών και βιολόγων του ΕΣΥ προς το Ωνάσειο, προκειμένου να στελεχωθεί το Εργαστήριο Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, με απλή απόφαση του υπουργού Υγείας, «χωρίς να έχει λόγο συμφωνίας ή αντίρρησης η Διοίκηση του δημόσιου νοσοκομείου, ενώ οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να μισθοδοτούνται από τα δημόσια νοσοκομεία. Πρακτικά αυτό ισοδυναμεί με “πλιάτσικο” των δημόσιων εργαστηρίων για την επιχείρηση του Ωνάσειου» καταγγέλλει το Δ.Σ της ΕΙΝΑΠ.

Σύμφωνα με την ένωση η ρύθμιση αυτή:

  • Αφαιρεί κρίσιμο επιστημονικό και εργασιακό αντικείμενο από τα δημόσια εργαστήρια που επί δεκαετίες στηρίζουν τις μεταμοσχεύσεις στη χώρα.
  • Υπονομεύει τη λειτουργία του ΕΣΥ, στερώντας πολύτιμο και εξειδικευμένο προσωπικό από τα ήδη υποστελεχωμένα εργαστήρια.
  • Αναιρεί τη δυνατότητα εκπαίδευσης και μετάδοσης τεχνογνωσίας στους νέους γιατρούς και επιστήμονες, διακόπτοντας μια παράδοση 40 ετών επιστημονικής αριστείας.

«Τα δύο εργαστήρια του «Ευαγγελισμού» και του «Γ. Γεννηματάς», διαπιστευμένα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανοσογενετικής (EFI), έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα και την επιστημονική τους επάρκεια, στηρίζοντας εδώ και δεκαετίες τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και τους ασθενείς που αναμένουν τη δεύτερη ευκαιρία ζωής μέσα από τη μεταμόσχευση» όπως αναφέρει η ένωση.

Η ΕΙΝΑΠ θεωρεί ότι η μεταφορά προσωπικού και δραστηριοτήτων από το ΕΣΥ σε ένα ΝΠΙΔ, συνιστά μεθοδευμένη αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, εμπορευματοποίηση των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων, που αποτελεί ύψιστη πράξη αλτρουισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν:

  • Την απόσυρση των διατάξεων που προβλέπουν τη μεταφορά προσωπικού και δραστηριοτήτων στο Ωνάσειο.
  • Την ενίσχυση και χρηματοδότηση των δημόσιων εργαστηρίων Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας του ΕΣΥ.

