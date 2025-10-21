search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 12:43
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 10:34

Aνατροπή: Μπορεί τα απολυμαντικά χεριών να προκαλούν καρκίνο; Τι εξετάζει η ΕΕ

21.10.2025 10:34
apolymantiko new

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να χαρακτηρίσει την αιθανόλη – συστατικό που χρησιμοποιείται ευρέως σε απολυμαντικά προϊόντω χεριών – ως επικίνδυνη ουσία που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το κατ’ εξοχήν συστατικό που ήταν… υπεύθυνο για την καθαριότητα και την απολύμανσή μας «κατηγορείται» ως ύποπτο για καρκίνο. Αν μη τι άλλο πρόκειται για ανατροπή.

Ειδικότερα εσωτερική σύσταση που κατατέθηκε στις 10 Οκτωβρίου από μια ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) χαρακτήρισε την αιθανόλη τοξική ουσία, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου και επιπλοκών στην εγκυμοσύνη, αναφέρει η εφημερίδα.

Η σύσταση ανέφερε επιπλέον ότι η ουσία θα πρέπει να αντικατασταθεί σε προϊόντα καθαρισμού και άλλες εφαρμογές.

Η Επιτροπή Βιοκτόνων του ECHA αναμένεται να συνεδριάσει μεταξύ 25 και 28 Νοεμβρίου.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι, εάν η επιτροπή ειδικών του «καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αιθανόλη είναι καρκινογόνος», θα εισηγηθεί την αντικατάστασή της.

Όπως επισήμανε πάντως, η τελική απόφαση για τυχόν απαγορεύσεις θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχόλιο.

Ωστόσο, όπως δήλωσε στους Financial Times, η αιθανόλη «ενδέχεται να εγκριθεί για τις προβλεπόμενες βιοκτόνες χρήσεις της, εφόσον αυτές θεωρηθούν ασφαλείς με βάση τα αναμενόμενα επίπεδα έκθεσης ή αν δεν βρεθούν εναλλακτικές λύσεις», τονίζοντας ότι καμία απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί.

Διαβάστε επίσης

Πολάκης για Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο: «Φέρει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταφέραμε και ξεχρεώσαμε 130 εκατ. ευρώ σε χρέη»

Ωνάσειο Νοσοκομείο: Την Τρίτη τα εγκαίνια του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικό Κέντρο και  Ωνάσειου Παίδων

ΕΚΑΒ: Ορκίστηκαν 158 διασώστες πληρωμάτων ασθενοφόρων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adv-new
ADVERTORIAL

Το Αthens Science Festival επιστρέφει με άρωμα και γεύση Χριστουγέννων

euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

Πλούσιο μπασκετικό θέαμα με EuroLeague, EuroCup και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

ntora_bakoyianni_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγνωστος Στρατιώτης: Απαράδεκτη δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη – Ο χώρος δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ

asanser new
ΕΛΛΑΔΑ

Υποχρεωτική η απογραφή όλων των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου – Μόνο ένας στους 10 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία

troxaio_lasithi_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Λασίθι: Τροχαίο που κόβει την ανάσα σε αγώνα ράλι – Αυτοκίνητο εκτοξεύεται στον γκρεμό, σώος ο οδηγός (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 12:38
adv-new
ADVERTORIAL

Το Αthens Science Festival επιστρέφει με άρωμα και γεύση Χριστουγέννων

euroleague_nova_adv
ADVERTORIAL

Πλούσιο μπασκετικό θέαμα με EuroLeague, EuroCup και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

ntora_bakoyianni_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγνωστος Στρατιώτης: Απαράδεκτη δήλωση Ντόρας Μπακογιάννη – Ο χώρος δεν είναι για καντηλάκια του ΙΚΕΑ

1 / 3