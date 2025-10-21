Aνατροπή: Μπορεί τα απολυμαντικά χεριών να προκαλούν καρκίνο; Τι εξετάζει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να χαρακτηρίσει την αιθανόλη – συστατικό που χρησιμοποιείται ευρέως σε απολυμαντικά προϊόντω χεριών – ως επικίνδυνη ουσία που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το κατ’ εξοχήν συστατικό που ήταν… υπεύθυνο για την καθαριότητα και την απολύμανσή μας «κατηγορείται» ως ύποπτο για καρκίνο. Αν μη τι άλλο πρόκειται για ανατροπή.

Ειδικότερα εσωτερική σύσταση που κατατέθηκε στις 10 Οκτωβρίου από μια ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) χαρακτήρισε την αιθανόλη τοξική ουσία, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου και επιπλοκών στην εγκυμοσύνη, αναφέρει η εφημερίδα.

Η σύσταση ανέφερε επιπλέον ότι η ουσία θα πρέπει να αντικατασταθεί σε προϊόντα καθαρισμού και άλλες εφαρμογές.

Η Επιτροπή Βιοκτόνων του ECHA αναμένεται να συνεδριάσει μεταξύ 25 και 28 Νοεμβρίου.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι, εάν η επιτροπή ειδικών του «καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αιθανόλη είναι καρκινογόνος», θα εισηγηθεί την αντικατάστασή της.

Όπως επισήμανε πάντως, η τελική απόφαση για τυχόν απαγορεύσεις θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχόλιο.

Ωστόσο, όπως δήλωσε στους Financial Times, η αιθανόλη «ενδέχεται να εγκριθεί για τις προβλεπόμενες βιοκτόνες χρήσεις της, εφόσον αυτές θεωρηθούν ασφαλείς με βάση τα αναμενόμενα επίπεδα έκθεσης ή αν δεν βρεθούν εναλλακτικές λύσεις», τονίζοντας ότι καμία απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί.

